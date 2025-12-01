پاپ با پیام حمایت از راه‌ حل «دو کشوری» برای اسرائیل و فلسطین وارد لبنان شد

پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان، با پیام صلح و حمایت از راهحل دو کشوری برای ترک مخاصمۀ تاریخی میان اسرائیل و فلسطینیان، وارد لبنان شد.
او که نخستین پاپ آمریکایی تاریخ است، قرار است روز دوشنبه، ۱۰ آذر با رهبران فرقههای مختلف مذهبی لبنان دیدار کند.
او روز یکشنبه پس از ورود به لبنان از مردم این کشور خواست با وجود سالها جنگ، بنبست سیاسی و بحران اقتصادی شدید که چند موج عظیم مهاجرت را بهدنبال داشته، کشورشان را ترک نکنند.
پاپ لئو که سفر خود را «مأموریت صلح» نامیده، پیش از میزبانی گفتوگوی مشترک با نمایندگان جوامع سنی، شیعه و دروزی و همچنین کارگران مهاجر و مسیحیان دیگر، به دیدار جامعه کاتولیک لبنان رفت.
او از رهبران لبنان خواست پس از جنگ ویرانگر سال گذشته میان اسرائیل و گروه حزبالله که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تلاش برای صلح را رها نکنند.
پاپ لئو ۷۰ ساله تا روز سهشنبه در لبنان میماند؛ این سفر دومین مقصد اولین سفر خارجی او پس از ترکیه است. پاپ روز دوشنبه در حریصا، زیارتگاه کاتولیک بر فراز کوه مشرف به دریای مدیترانه در شمال بیروت، گفت: «دعا... به ما نیرویی میدهد تا حتی وقتی صدای سلاحها اطرافمان است، همچنان امیدوار بمانیم و کار کنیم.»
لبنان، کشوری که بیشترین نسبت جمعیت مسیحی را در خاورمیانه دارد، از پیامدهای جنگ غزه، جنگ تمامعیار پارسال اسرائیل با حزبالله شیعه لبنان و همچنین ادامه بمباران تقریباً روزانه اسرائیل به شدت آسیب دیده است.
این کشور که میزبان یک میلیون پناهجوی سوری و فلسطینی است، همچنان در تلاش برای خروج از بحران اقتصادی عمیقی است که از اواخر ۲۰۱۹ پس از دههها هزینههای بیرویه آغاز شد.
علیرغم انتقادها از حملات ادامهدار اسرائیل به لبنان با وجود توافق آتشبس، این کشور میگوید این حملات را برای جلوگیری از بازسازی توان نظامی حزبالله و ممانعت از تهدید دوباره ساکنان شمال اسرائیل انجام میدهد.
حمایت صریح پاپ لئو از راهحل دو کشوری
پاپ لئو روز یکشنبه، ۹ آذر، اعلام کرد تنها راهحل برای مناقشه چند دههای میان اسرائیل و فلسطینیان، ایجاد یک دولت فلسطینی است.
او با این سخنان صریح، بار دیگر موضع رسمی واتیکان دربارۀ فلسطین و اسرائیل را تأیید کرد.
پاپ در جریان اولین کنفرانس مطبوعاتی هوایی خود در پرواز از ترکیه به لبنان به خبرنگاران گفت: «همه ما میدانیم که اسرائیل در حال حاضر این راهحل را نمیپذیرد، اما ما آن را تنها راهحل ممکن میدانیم.»
پاپ که به زبان ایتالیایی سخن میگفت، افزود: «ما همچنین با اسرائیل دوست هستیم و تلاش میکنیم صدای میانجیای باشیم که به هر دو طرف کمک کند به سوی راهحلی عادلانه برای همه نزدیک شوند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حتی پس از آنکه بزرگترین متحدش یعنی ایالات متحده نیز از استقلال فلسطین حمایت کرد، بار دیگر با ایجاد دولت فلسطینی مخالفت کرده است.
پاپ گفت که با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، درباره هر دو مناقشه اسرائیل-فلسطین و اوکراین-روسیه گفتوگو کرده و ترکیه میتواند نقش مهمی در پایان دادن به هر دو جنگ ایفا کند.
پاپ لئو که معمولاً از زبان محتاطانه و دیپلماتیک استفاده میکند، از ابتدای سال جاری میلادی انتقادهای خود از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را شدت بخشیده است.
ترکیه کشوری عمدتاً مسلمان است اما مقر پاتریارک جهانی بارتولومئو، رهبر معنوی ۲۶۰ میلیون مسیحی ارتدوکس جهان هم است.
پاپ لئو از ترکیه بهعنوان الگویی از همزیستی مسالمتآمیز ادیان یاد کرد و گفت در این کشور، «مردم با ادیان مختلف توانستهاند در صلح زندگی کنند. این همان چیزی است که فکر میکنم همه ما در سراسر جهان به دنبال آن هستیم.»