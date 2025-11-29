پاپ لئو چهاردهم، در نخستین سفر خارجی خود، از مسجد سلطان احمد استانبول دیدار کرد

پاپ لئو چهاردهم، رهبر جدید کلیسای کاتولیک، که در نخستین سفر خارجی خود به ترکیه رفته است، روز شنبه هشتم آذر به مسجد سلطان احمد استانبول معروف به مسجد آبی رفت، اما از ایاصوفیه دیدن نکرد.

رهبر کاتولیک‌های جهان ششم آذرماه وارد آنکارا شد و در کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مورد استقبال قرار گرفت، سپس عازم آرامگاه آتاتورک شد و یابودی امضا کرد و روز جمعه هم برای شرکت در مراسمی به مناسبت هزار و هفتصدمین سالگرد یکی از مهم‌ترین شوراهای اولیه کلیسا به شهر ایزنیک سفر کرد.



دیدار پاپ جدید از مسجد آبی نخستین دیدار او از یک مکان عبادی مسلمانان از زمان انتخابش در اردیبهشت ماه به‌عنوان رهبر ۱.۴ میلیارد کاتولیک جهان است. لئو چهاردهم جانشین پاپ فقید فرانسیس شده که از گفت‌وگو و همزیستی مسیحیت با اسلام حمایت می‌کرد.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز در سال ۲۰۰۶ و پاپ فرانسیس در سال ۲۱۰۴ از این مسجد دیدن کردند. اما پاپ لئو، بر خلاف آنان، از ایاصوفیه بازدید نخواهد کرد. ایاصوفیه بنای تاریخی قرن ششمی است که در دوران بیزانس ساخته شد و پس از فتح قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ به مسجد تبدیل گردید.

ایاصوفیه در سال ۱۹۳۵ با تصمیم حکومت سکولار آتاتورک به موزه تبدیل شد و ۵۰ سال بعد در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، اما در سال ۲۰۲۰ رجب طیب اردوغانَ رئیس‌جمهور ترکیه، دوباره آن را به مسجد تبدیل کرد؛ تصمیمی که با انتقادهای گستردهٔ بین‌المللی روبه‌رو شد و پاپ فرانسیس نیز از آن ابراز اندوه کرده بود.

منتقدان اردوغان و حزب عدالت و توسعه او را متهم می‌کنند که با چنین اقداماتی پایه‌های سکولاریسم در ترکیه را تضعیف می‌کند.

مسجد آبی (سلطان احمد) که نام خود را از کاشی‌های فیروزه‌ای ایزنیکی گرفته، یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های گردشگری استانبول است. این بنا با شش مناره بلند در اوایل قرن هفدهم در دوران سلطان احمد اول ساخته شد.

پاپ لئو قرار است در ادامهٔ برنامه‌های سفرش به ترکیه با رهبران محلی کلیسا نیز دیدار و همچنین رهبر کلیسای ارتدکس نیز دیدار کند.

او قرار است صبح یکشنبه پس از شرکت در آیین‌های عبادی در کلیسای ارمنی و ارتدکس، راهی لبنان شود و در مراسم عشای ربانی در فضای باز در ساحل بیروت، که برگزارکنندگان پیش‌بینی کرده‌اند ۱۲۰ هزار نفر در آن حاضر خواهند شد، و همچنین در یک نشست بین‌ادیانی در مرکز بیروت شرکت کند.