یافته‌های واحد تحقیقی بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی نشان می‌دهد که ویدئوهای رسمی پخش‌شده از دیدارهای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با مقام‌های مختلف در روزهای آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مربوط به زمان‌های گذشته بوده است.

کاخ کرملین در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ویدئوهایی منتشر کرد که نشان می‌داد ولادیمیر پوتین با مقام‌های محلی روسیه مانند فرماندار منطقه آمور و رئیس خزانه‌داری فدرال دیدار داشته است.

به نظر می‌رسید که انتشار این ویدئوها با این هدف بود که نشان دهد اوضاع برای رئیس‌جمهور روسیه در حالی که ایالات متحده و اسرائیل در حال بمباران ایران به عنوان یکی از شرکای مهم مسکو هستند، طبق معمول پیش می‌رفت.

شبکه‌های تلویزیونی دولتی روسیه با انتشار این ویدئوها تاریخ برگزاری آن‌ها را در همان روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند اعلام کردند.

با این حال یافته‌های بخش سیستما، واحد تحقیقی بخش روسی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نشان می‌دهد هر دو جلسه در تاریخ زودتری ضبط شده‌ بودند.

محققان این واحد با بررسی وضعیت گیاهان موجود در تصاویر قبلا منتشر شده از دفتر ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین متوجه شدند که آنها همان گیاهان با وضعیتی سبزتر از تصاویر پیشتر منتشر شده از همانها در ماه گذشته میلادی هستند.

طبق اعلام کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در تاریخ ۱۱ اسفند با سه رهبر خاورمیانه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، حمد بن عیس، پادشاه بحرین و تمیم بن حمد، امیر قطر و در تاریخ ۱۲ اسفند با ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، تلفنی گفت‌وگو کرد.

اما با پخش تصاویری از جلسات با مقامات داخلی و ادعای انجام آنها در همان روزها، کرملین ممکن است به دنبال این بوده باشد که به روس‌ها نشان دهد ولادیمیر پوتین به کشور خودش فکر می‌کند و وضعیت پیرامون ایران منبع اصلی نگرانی نیست.

ایران بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه با روسیه روابط نزدیک دارد و حملات آمریکا و اسرائیل به آن می‌تواند تهدید دیگری برای نفوذ منطقه‌ای مسکو باشد.

روسیه پیشتر نیز با سقوط دولت بشار اسد در سوریه و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، شاهد برکناری تعدادی از متحدانش بود. این در حالی است که نشانه‌هایی مبنی بر احتمال مداخله آمریکا در کوبا نیز دیده می‌شود.

در عین حال، تحلیلگران می‌گویند پوتین از ایجاد دشمنی با ایالات متحده نگران است، زیرا می‌ترسد که این امر فشار بر مسکو را افزایش دهد و شانس دستیابی به اهدافش در جنگ علیه اوکراین را که اولویت اصلی کرملین است، کاهش دهد.

تحقیقات سیستما نشان داده است که طفره رفتن در اعلام زمان جلسات ولادیمیر پوتین یک رویه رایج برای کاخ کرملین است.