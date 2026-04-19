محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سرپرست هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران در مورد مذاکراتی که در اسلام‌آباد با طرف آمریکایی داشته توضیحاتی داد.

او گفت: «ما بی‌اعتمادی داشتیم و این مذاکرات، آن بی‌اعتمادی ما را حل نکرد، اما من فکر می‌کنم، هم در مورد هیئت آمریکایی و هم در مورد هیئت ما، یک‌مقدار درک ما از همدیگر واقعی‌تر شد.»

قسمت‌هایی از این مصاحبهٔ از پیش ضبط شدهٔ محمدباقر قالیباف، پس از پخش تلویزیونی آن در ساعات پایانی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین، سپس طی بامداد یک‌شنبه به مرور از سوی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد.

آقای قالیباف در این مصاحبه می‌گوید که «بعضی موضوعات در مذاکرات به جمع‌بندی رسیده است بعضی هم نه، و هنوز تا بحث نهایی فاصله داریم.»

او اضافه کرده که «ما پیشرفت داشته‌ایم اما فاصله‌های ما هنوز زیاد است و بعضی نکات اساسی باقی مانده است.»

قالیباف افزود: «اکنون نیز در چند موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ آن‌ها نظراتی در حوزه هسته‌ای و تنگه هرمز دارند ولی ما بر مواضع خود ایستاده‌ایم البته نفس مذاکره برای رسیدن طرفین به تفاهم است ولی ما اصول خود را داریم.»

قالیباف و هیئت همراه او طی ۲۲ و ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد در گفت‌وگوهایی پشت درهای بسته با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کردند. این دیدار بالاترین سطح تماس میان ایران و آمریکا از پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌رود.

این گفت‌وگوها به دستیابی به توافق نهایی منجر نشد و مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تلاش‌های میانجی‌گرانه ادامه دارد، هرچند معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت هنوز تاریخی برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده است.





محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اضافه کرد که «در بعضی موضوعات اصرار داریم و این خواسته‌ها قابل گذشت نیست و سیاست ما تعهد گام به گام است، این‌گونه نباید بشود که ما تعهداتمان را عمل کنیم و بعد آنها هیچ کار نکنیم.»

او گفت که به دنبال «صلح پایداری» است که «دوباره جنگ تکرار نشود.»

قالیباف در مورد روند مذاکراتی که در اسلام‌آباد پاکستان انجام شد نیز توضیح داد که «در مذاکرات با میانجی بعضاً سوء تفاهم‌هایی بوجود می‌آمد» و در این باره از موضوع برخی موارد از «آزادسازی‌ها» مثال زد.

سرپرست هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا در عین حال مدعی شد که «ترکیبی هم که در هیئت رفتیم به گونه‌ای بود که سلایق مختلف و نگاه‌های مختلف آنجا بود و هیچ کار جناحی و سلیقه‌ای نبود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگر نیز گفت که «به دشمن هیچ اعتمادی نداریم و حتی در این لحظه که اینجا نشسته‌ایم ممکن است جنگ را شروع کند در میدان نیروهای مسلح کامل آماده هستند.»

محمدباقر قالیباف همچنین گفت که «مردم ما می‌گویند ما آن‌ها را نابود کردیم، اما با ذکر این‌که «آن‌ها دارای پول و سلاح و امکانات هستند» گفت که «نه، ما آن‌ها را نابود نکردیم.»

او سپس مدعی شد که جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل «برندهٔ میدان» شده است.





قالیباف: اگر آمریکا محاصره دریایی را تمام نکند، تردد در تنگه هرمز محدود می‌شود

محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی یادشده مدعی شد که کنترل تنگه هرمز در دست ایران است و اگر آمریکا به محاصره دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.

او در این گفت‌وگو همچنین مدعی شد در جریان مذاکرات واشینگتن و تهران در اسلام‌آباد، با تلاش آمریکا برای مین‌روبی در تنگه هرمز «قاطعانه برخورد شد» و «تا مرحله درگیری پیش رفتیم اما دشمن عقب‌نشینی کرد‌».

قالیباف محاصره دریایی اعمال‌شده توسط ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ را «ناشیانه» خوانده است.

رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی قبل هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگه هرمز برای «باج‌گیری» از آمریکا استفاده کند.

پخش قسمت‌هایی از مصاحبه از پیش ضبط شده محمدباقر قالیباف در رسانه‌های ایران در حالی است که روابط عمومی سپاه پاسداران همزمان اعلام کرد تنگه هرمز از عصر روز شنبه کاملاً مسدود شده و هر شناوری که به این تنگه نزدیک شود، «مورد هدف قرار خواهد گرفت».

پیش‌تر قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مشابه این موضع را اعلام کرده بودند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از حمله و تیراندازی سپاه پاسداران به سه کشتی در تنگه هرمز در روز شنبه بوده است.

این تحولات در حالی است که ترامپ، پس از آن‌که مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران در اسلام‌آباد به توافقی برای پایان دادن به جنگ منجر نشد، دستور محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را صادر کرد. این محاصره از عصر دوشنبه ۲۴ فروردین، به وقت ایران، آغاز شد.

آتش‌بس دو هفته‌ای آمریکا و اسرائیل و ایران قرار است روز چهارشنبه به پایان برسد، مگر آنکه تمدید شود.

توافق دائمی که میانجی‌هایی از جمله پاکستان در تلاش‌اند آن را نهایی کنند، هنوز به سرانجام نرسیده و پیشرفت در موضوع‌های اصلی مورد اختلاف همچنان نامشخص است.