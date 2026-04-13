محمود امیریمقدم: اعدام باید در صدر موضوعات در روندهای دیپلماتیک باشد
دو سازمان مدافع حقوق بشر روز ۲۴ فروردین اعلام کردند که ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم «یک هزار و ۶۳۹ نفر» را اعدام کرده که بیشترین میزان در حدود ۳۵ سال اخیر است. بر اساس گزارش مشترک سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» مستقر در پاریس، پس از اعتراضات دیماه پارسال و آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران، خطر استفاده گستردهتر از مجازات اعدام در کشور افزایش یافته است. درباره این گزارش بیشتر از محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران بشنوید.
