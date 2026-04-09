«سرکوب زندانی سیاسی تمثیلی از مصاف نظام در دشمنزنی»؛ گفتوگو با مهدی اصلانی
پنج هفته جنگ در ایران موجب نشد که دستگاههای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی روند سرکوب فعالان مدنی و فشار بر زندانیان سیاسی را کاهش دهند. در همین پنج هفته روند اجرای احکام اعدام سرعت گرفت و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی هم ادامه یافت. رضا خندان در نامهای از زندان اوین که درباره بازداشت همسرش نسرین ستوده وکیل دادگستری نوشته و در اختیار رادیوفردا قرار داده با شرح بازداشت خانم ستوده در روز ۱۲ فروردین، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را متهم کرده که «جنگ را نعمت و فرصتی میبینند که در سایهٔ آن میتوانند اعدامها را سرعت بخشیده، منتقدان، فعالان حقوق بشر، وکلای مدافع زندانیان سیاسی و... را بیسروصدا سرکوب و یا حذف کنند». آیا باید انتظار تشدید روند سرکوب آزادیهای مدنی و فعالان را در روزهای آتشبس و پس از آن داشت؟ مهدی اصلانی زندانی پیشین ساکن آلمان پاسخ میدهد.
از همین مجموعه
-
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
جنگ، پیامدها و «امکان همزیستی»، در گفتوگو با مجتبی نجفی
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
«حق غنیسازی» همچنان روی میز مذاکره؛ گفتوگو با مهران مصطفوی
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
میان غم، خشم و سکوت، حال این روزهای ایرانیان