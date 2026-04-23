شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در یک نشست خبری در برلین، پایتخت آلمان، از کشورهای غربی خواست تا به مردم ایران در سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی کمک کنند.

او همچنین از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال حکومت ایران و مذاکرات میان واشینگتن و تهران انتقاد کرد.

آقای پهلوی اروپا را متهم کرد که بی‌تفاوت ایستاده و به حکومت ایران اجازه داده است تا به سرکوب خونین اعتراضات ادامه دهد.

او از دولت‌های اروپایی خواست تا اقداماتی چون اخراج سفرای ایران و کمک به شهروندان ایرانی برای دسترسی به اینترنت مسدود شده، انجام دهند.

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر در ایران گفت: «سوال این نیست که آیا تغییر رخ خواهد داد یا خیر. تغییر در راه است. سوال واقعی این است که در میانه ادامه نظاره‌گری جوامع دموکراتیک غربی، چه تعداد ایرانی جان خود را از دست خواهند داد.»

او همچنین ضمن مخالفت با هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی، آن را به منزله «دلجویی» دانست و ابراز امیدواری کرد که اعتراضات خیابانی مجدد، حکومت را سرنگون کند.

آقای پهلوی گفت: «تمام روایت آتش‌بس و مذاکره هنوز بر این تفکر استوار است که شما قرار است با افرادی برخورد کنید که ناگهان عملگرا شده‌اند.»

او محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران در گفت‌وگو با آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، را «چهره‌های مختلف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» خواند و از اینکه آنها به گفته او از سوی رسانه‌های غربی «عملگرا» خوانده می‌شوند انتقاد کرد.

شاهزاده رضا پهلوی باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت را به منزله اجتناب ناپذیر خواندن جنگ‌های دیگر دانست.

ولیعهد پیشین ایران و از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی پس از سفر به سوئد و ایتالیا برای دیدار با چند سیاستمدار و نماینده پارلمان آلمان و حضور در یک تجمع مخالفان به برلین رفته است. آقای پهلوی در نشست خبری خود از این‌که دولت آلمان به صدراعظمی فردریش مرتس به او پیشنهاد ملاقات نداده انتقاد کرد و آن را شرم‌آور خواند.

پاشیدن مایع قرمز رنگ به شاهزاده رضا پهلوی

پلیس آلمان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که رضا پهلوی، در جریان سفرش به برلین، با سس گوجه فرنگی مورد حمله قرار گرفته است.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پس از برگزاری نشست خبری، هنگام خروج شاهزاده رضا پهلوی و همراهانش از ساختمان، مردی پس از نزدیک شدن به او، ماده‌ای قرمز رنگ از پشت به ولیعهد پیشین ایران می‌پاشد.

پلیس بدون ارائه جزئیات گفته است که مهاجم بازداشت شده است.

به گفته پلیس، این حادثه پس از حضور او در ساختمان کنفرانس مطبوعاتی فدرال رخ داد و یک نفر در ارتباط با آن بازداشت شد. خبرگزاری آلمان به نقل از خبرنگار حاضر در محل خود گفته است فرد مهاجم پیش از بازداشت به زمین انداخته شد.

پلیس اعلام کرد این فرد برای بررسی هویت و انگیزه تحت بازجویی قرار دارد و پیش‌تر نیز سابقه‌ای در پرونده‌های پلیس نداشته است. در ابتدا گفته شد از «گوجه‌فرنگی» در این حمله استفاده شده، اما بعداً فقط به «مایع قرمز» اشاره شد؛ تیم رضا پهلوی گفته این مایع سس گوجه‌فرنگی بوده است.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد این ماده روی گردن و شانه او پاشیده شده، با این حال او پس از حادثه بدون واکنش خاصی به هوادارانش دست تکان داده است.