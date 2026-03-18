شرکت دولتی روس‌اتم می‌گوید شامگاه ۲۶ اسفند حمله‌ای به منطقهٔ مجاور یکی از ساختمان‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در نزدیکی یک واحد برق فعال، اصابت کرده است. به گفتهٔ روس‌اتم که همکار سازمان انرژی اتمی در اداره و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر است ،‌ هیچ تلفاتی در بین پرسنل شرکت روس‌اتم اتفاق نیافتاده و تاکید کرده که وضعیت تشعشعات در محل عادی است. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، از خطر جنگ برای تاسیسات اتمی به رادیوفردا می‌گوید.