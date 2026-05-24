مونجیو، کارگردان رومانیایی، برای دومین بار نخل طلای کن را از آنِ خود کرد

هیئت داوران این دوره از جشنواره کن در فرانسه روز شنبه، دوم خردادماه، کریستیان مونجیو، کارگردان رومانیایی، را به عنوان برنده جایزه نخل طلای کن انتخاب کرد.

مونجیو اولین بار ۱۹ سال پیش این جایزه را برای فیلم اول خود با عنوان «چهار ماه،‌ سه هفته،‌ دو روز» برده بود و این بار نخل طلا را برای فیلم «فیورد» [آب‌دره] از آنِ خود کرد.

در فیورد که اولین فیلم انگلیسی‌زبان مونجیو نیز هست، رناته رِینسوِه، هنرپیشه نروژی، و سباستین استن،‌ ستاره هالیوود، نقش پدر و مادری رومانیایی و مهاجر به نروژ و مذهبی را بازی می‌کنند که در این کشور به آزار و اذیت کودکان متهم می‌شوند.

کریستیان مونجیوی ۵۸ ساله با بردن دوباره نخل طلا روز شنبه گذشته به کارگردانانی چون فرانسیس فورد کوپولا، میشاییل هانِکِه، بیل آگوست، شوهه‌ای ایمامورا و امیر کوستوریتسا پیوست که همگی دو بار این جایزه را برده‌اند.

در این دوره از جشنواره کن که پارک چان ووک، کارگردان برجسته کره‌ای،‌ ریاست هیئت داوران آن را بر عهده داشت، جایزه بزرگ که دومین جایزه مهم این جشنواره است به فیلم «مینوتور» ساخته آندری زِویاگینتسِف رسید، هجویه‌ای درباره زندگی اجتماعی در روسیه امروز.

جایزه بهترین کارگردانی کن را هم هیئت داوران به طور برابر به دو کارگردان اهدا کرد: پاوِل پاولیکووسکی برای فیلم سرزمین پدری، و خاویِر آمبروسی برای فیلم توپ سیاه.

دمی مور، هنرپیشه، استلان اسکارسگارد، هنرپیشه، کلویی ژائو، کارگردان، و پال لاوِرتی، فیلمنامه‌نویس، دیگر اعضای هیئت داوران جشنواره کن بودند.

در مراسم پایانی این دوره، ایزابل هوپر، از سرشناس‌ترین هنرپیشه‌های سینمای امروز فرانسه، از باربارا استرایسِند، خواننده و بازیگر و کارگردان آمریکایی، تقدیر کرد و به او یک نخل طلای افتخاری اهدا کرد.

اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی، با فیلم «داستان‌های موازی» در بخش مسابقه کن حضور داشت،‌ اما دست خالی به خانه رفت.

در مقابل پگاه آهنگرانی با فیلم مستند «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» در کن حاضر شد و جایزه‌ای هم برای فیلمش گرفت.

سال گذشته جعفر پناهی، فیلمساز منتقد ایرانی با فیلم «یک تصادف ساده» جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد.