وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در درگیری فعلی خاورمیانه از تنگهٔ هرمز بهعنوان «اهرم فشار» استفاده میکند، و بهرغم حملات متوالی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، گفت که ایالات متحده کماکان از راهحل دیپلماتیک در رابطه با این کشور استقبال میکند.
مارکو روبیو روز یکشنبه ۲۸ تیرماه پیش از سفرش به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) به خبرنگاران گفت: «روشن است که ایران، دستکم برخی اشخاص در ایران، میخواهند کنترل تنگهها را در دست بگیرند و از آن بهعنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند».
او تأکید کرد که در مقابل آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی هر کاری لازم باشد خواهد کرد.
روبیو همچنین خواستار وارد کردن فشار بیشتر توسط دیگر کشورهای جهان برای حفاظت از کشتیرانی جهانی شد.
اشاره او به «تنگهها» علاوه بر تنگه هرمز، به تنگهٔ بابالمندب در دریای سرخ هم اشاره دارد که بیم آن میرود توسط حوثیهای یمن به سرنوشت تنگه هرمز دچار شود و راه رسیدن نفت به دیگر نقاط جهان را بیش از پیش سد کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود: «ایالات متحده آن چه را لازم باشد برای حفاظت از کشتیرانی جهانی انجام خواهد داد و به انجام آن ادامه میدهد، اما کشورهای دیگر نیز باید مشارکت خود را چه از نظر تجهیزات و چه از نظر مالی شروع کنند».
استقبال از راهحل دیپلماتیک
مارکو روبیو در شرایطی که سنتکام، فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، از تکمیل نهمین شب پیاپی حملات نظامی به ایران خبر داد، افزود که آمریکا همچنان از راهحل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند.
حملات شبانه آمریکا پس از آن آغاز شد که ایران به کشتیهایی که قصد استفاده از مسیر عمانی تنگهٔ هرمز را داشتند حمله کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران، پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت.
روبیو با بیان اینکه «اگر این در [مذاکره] باز شود، از آن استقبال خواهیم کرد»، درباره پیامد شکست مذاکرات با تهران افزود: «فکر نمیکنم نتیجه آن برای ایران خوب باشد. اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی قرار دارد».
به گفته وزیر خارجه آمریکا، واکنش نظامی واشینگتن به عملکرد تهران مربوط است، نه پیامهایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال میکند.
روبیو اضافه کرد: «آنها همچنان پیام میفرستند که میخواهند گفتوگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن پاسخ میدهیم رفتار آنهاست. رفتارشان این است که موشک و پهپاد به سوی کشتیها شلیک میکنند».
او تأکید کرد که حکومت ایران با نقض مفاد تفاهمنامه با آمریکا درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، نمیتواند انتظار داشته باشد که توافق همچنان معتبر باقی بماند.
جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا را به نقض تفاهمنامه متهم کرده و ادعا میکند که حق تعیین کاربرد تنگه هرمز در این سند به ایران داده شده است.