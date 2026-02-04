وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۵ بهمن اعلام کرد مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید درباره موضوعات دیگری مانند برنامه موشکی تهران و رفتار جمهوری اسلامی با معترضان باشد تا به نتیجه‌ای معنادار برسد.

مارکو روبیو در یک نشست خبری در واشینگتن گفت: «برای این‌که مذاکرات به نتیجه‌ای معنادار برسد، باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران نیز پرداخته شود.»

به نظر می‌رسد اشاره او به سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های اخیر ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشد که رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای ابتدایی اعتراض‌ها درباره آن به حکومت ایران هشدار داده بود.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این‌که دونالد ترامپ آماده مذاکره با هر کشوری است، تأکید کرد: «ما مذاکرات (با ایران) را امتیازدهی تلقی نمی‌کنیم. اگر فرصتی برای انجام مذاکرات مستقیم با ایران وجود داشته باشد، ایالات متحده آماده آن است.»

آقای روبیو درباره محل مذاکرات پیش رو اعلام کرد: «ما فکر می‌کردیم بر سر برگزاری گفت‌وگوها در ترکیه توافق شده، اما گزارش‌های متناقضی از ایران دیدم که نشان می‌دهد آن‌ها با این موضوع موافق نیستند. این مسئله همچنان در حال بررسی است.»

او ادامه داد: «ایرانی‌ها با یک قالب مشخص برای گفت‌وگوها موافقت کردند، اما سپس از آن عقب‌نشینی کردند. باید دید آیا می‌توانیم دوباره به مسیر درست بازگردیم یا نه. این گفت‌وگوها برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است. اگر آن‌ها بخواهند دیدار کنند، ما آماده‌ایم. ما ترجیح می‌دهیم گفت‌وگو کنیم. مشخص نیست که بتوان به توافق رسید، اما می‌خواهیم آن را بیازماییم.»

او همچنین گفت که رئیس‌جمهور ترامپ «گزینه‌های آینده را باز نگه داشته است.»

این در حالی است که گزارش برخی رسانه‌ها مانند اکسیوس و رویترز حاکی از آن است که مذاکره میان ایران و آمریکا در ترکیه منتفی شده و در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم نیز بر انجام این مذاکرات در عمان تأکید کرده‌اند اما هنوز محل برگزاری مذاکرات به شکل رسمی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

باراک راوید، خبرنگار سایت اکسیوس، بامداد چهارشنبه خبر داد که دولت دونالد ترامپ با تغییر محل «مذاکرات هسته‌ای» ایران و آمریکا موافقت کرده است.

او در شبکهٔ ایکس به نقل از یک منبع عربی نوشت که این مذاکرات قرار است روز جمعه ۱۷ بهمن در عمان برگزار شود.

به گفتهٔ راوید، بحث درباره حضور کشورهای عربی و مسلمان منطقه در مذاکرات عمان همچنان ادامه دارد.

در همین حال روزنامه وال‌استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقامات کشورهای خاورمیانه نوشته است که آنها پس از گفت‌وگو با دیپلمات‌های ایرانی، «سطح انتظارات خود از نشست روز جمعه را پایین آورده‌اند».

به گفته آن‌ها، اکنون انتظار می‌رود این دیدار صرفاً به تبادل نظر محدود شود و دستاورد عملی چندانی نداشته باشد و برخی از این مقام‌ها نیز می‌گویند خود را برای آنچه رویارویی نظامی اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، آماده کرده‌اند.

به گفته این مقام‌ها، هدف اصلی میانجی‌ها در گفت‌وگوهای روز جمعه این است که دو طرف به یک بیانیه کلی برسند که در آن بر پایبندی به دیپلماسی، توافق برای کاهش تنش‌ها و توقف خصومت‌ها تأکید شود.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد در یک گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور چین درباره مجموعه‌ای از موضوعات از جمله وضعیت ایران صحبت کرده است.

ساعتی پیش‌تر ، دستیار رئیس‌جمهور روسیه خبر داد ولادیمیر پوتین و همتای چینی او درباره «وضعیت پرتنش پیرامون ایران» گفت‌و‌گو کرده‌اند.

یوری اوشاکوف گفت که در جریان یک گفت‌وگوی ویدئویی میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر در چند نوبت بر انتقال ناوگان دریایی این کشور به سمت ایران تأکید کرده است. او روز دوشنبه هشدار داد اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، «ممکن است اتفاق بدی بیفتد».

ایالات متحده در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، روز اول تیر سه مرکز هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داد و سپس دونالد ترامپ اعلام کرد تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده‌اند.



