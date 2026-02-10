مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ، در رأس هیئتی بلندپایه راهی آلمان میشود.
وزارت خارجۀ آمریکا روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه ضمن اعلام این خبر گفت دیپلمات ارشد ایالات متحده پس از نشست مونیخ، راهی اسلواکی و مجارستان خواهد شد.
این سفر در مقطعی حساس انجام میشود؛ روزهایی که واشینگتن و متحدان اروپاییاش با بیاعتمادی فزاینده در زمینههای امنیتی، اقتصادی، و آیندۀ پیمانهای دو سوی اقیانوس اطلس از جمله پیمان ناتو دستبهگریبان هستند.
این تنشها انتظار میرود بر رایزنیهای نشست مونیخ هم سایه بیاندازند.
همچنین انتظار میرود جنگ روسیه و اوکراین که بهزودی وارد پنجمین سال خود میشود، و البته تنشهای مرتبط با ایران، از موضوعات اصلی گفتوگوها در نشست امنیتی مونیخ باشند.
حضور مارکو روبیو در این نشست در روزهای ۲۴ تا ۲۶ بهمنماه با سفری دو روزه به براتیسلاوا و بوداپست دنبال میشود؛ موضوعی که تمرکز دولت ترامپ بر اروپای مرکزی در دورۀ عدم اطمینان راهبردی را پررنگتر میکند.
بهگفتۀ وزارت خارجۀ آمریکا، آقای روبیو در اسلواکی با هدف پیشبرد همکاریهای امنیتی منطقهای و توسعۀ پروژههای هستهای با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتوگو خواهد داشت. در مجارستان اما، تمرکز مذاکرات بر روابط دوجانبه و گسترش تلاشها برای صلح و حلوفصل درگیریهای بینالمللی خواهد بود.
مهمترین بخش سفر اروپایی مارکو روبیو اما احتمالاً سخنرانی او در نشست امنیتی مونیخ در روز شنبه ۲۵ بهمنماه خواهد بود؛ سخنرانیای که انتظار میرود با دقت زیر نظر گرفته شود؛ بخصوص در سایۀ سخنرانی صریح و غیر معمول جیدی ونس معاون دونالد ترامپ در نشست سال گذشته.
اظهارات جیدی ونس دربارهٔ سرکوب آزادی بیان و ناتوانی اروپا در مدیریت مهاجرت، در زمان خود نگرانی گستردهای در بروکسل و دیگر پایتختهای اروپایی ایجاد کرد.
این نگرانی حالا در گزارش تازهٔ کنفرانس امنیتی مونیخ هم دیده میشود؛ گزارشی که هشدار میدهد اروپا وارد دورهای طولانی از تنش و رویارویی شده است، دورهای که بهگفتهٔ نویسندگان آن، ریشهٔ اصلیاش تهاجم روسیه است.
تنشهای دو سوی اقیانوس اطلس
در این گزارش همچنین تأکید شده که بزرگترین تهدید برای نظم بینالمللی لیبرال ممکن است از درون خود غرب شکل بگیرد.
نویسندگان گزارش میگویند نگاه آمریکا به اتحادها در حال تغییر است و ممکن است همکاریهای مبتنی بر اصول جای خود را به معاملههای مقطعی بدهد. آنها نقش دونالد ترامپ را در این روند برجسته میدانند.
مقامهای آمریکایی اما با این برداشت موافق نیستند. متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، میگوید واشینگتن قصد عقبنشینی از اتحادهای قدیمی را ندارد و هدفش «قویتر کردن ناتو» است.
او میگوید فشار بر اروپا برای افزایش هزینههای دفاعی بهمعنای رها کردن متحدان نیست و در موضوعهایی مانند تجارت و گرینلند هم آمریکا بیشتر از زاویهٔ منافع امنیتی نگاه میکند.
در همین حال، دنیل فرید، دیپلمات باسابقهٔ آمریکایی، در گفتوگویی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی میگوید نگرانی اروپا قابل فهم است اما هشدار میدهد که غرق شدن در اضطراب راهحل نیست. بهگفتهٔ او، اروپا بهجای گلایه، باید بهطور عملی با این چالشها روبهرو شود و برای حل مسئله دستبهکار شود.