حملات جدید روسیه به چند شهر در اوکراین با صدها پهپاد و موشک بالستیک که چهارشنبه و بامداد پنج‌شنبه، ۲۷ فروردین، رخ داد، دست‌کم ۱۵ کشته بر جا گذاشت. رسانه‌ها آن را بزرگ‌ترین بمباران اوکراین در ماه‌های اخیر نامیده‌اند.

علاوه بر کی‌یف، پایتخت، روسیه دست‌کم دو شهر مهم دیگر، دنیپرو در مرکز اوکراین و شهر بندری اودسا در کنار دریای سیاه، را هم هدف قرار داد.

آن‌طور که ارتش اوکراین گزارش کرده، در این حمله بی‌امان شبانه، روسیه ۶۵۰ پهپاد و دست‌کم ده‌ها موشک کروز و بالستیک به سوی اوکراین شلیک کرده است.

این در حالی است که در پی حملات فراوان مسکو به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین که در زمستان بسیاری از مردم این کشور را مجبور کرد در سرما زندگی کنند، در دو هفته گذشته حملات روسیه فروکش کرده بود.

در مقابل ارتش اوکراین بر شدت حملات پهپادی خود به اهدافی در خاک روسیه افزوده است. کی‌یف اخیراً دو ترمینال نفتی بزرگ را دریای بالتیک هدف گرفته بود.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه به‌نقل از یک واحد نظامی اوکراینی نوشت که این واحد با استفاده از ربات‌های زمینی تاکنون بیش از ۱۰۰ عملیات در خط مقدم انجام داده و این روش به‌تدریج به بخشی سیستماتیک از جنگ تبدیل شده است.

یک منبع اوکراینی گفته است این عملیات‌ها شامل نابودی نیروها، تخریب پناهگاه‌ها و مراکز فرماندهی نیروهای روسیه است و می‌تواند جایگزین حملات پرخطر پیاده‌نظام شود و تلفات انسانی را کاهش دهد. ولودیمیر زلنسکی اخیراً موفقیت این فناوری را در تصرف یک موضع روسی ستوده بود.

شروع مجدد حملات دو طرف به یکدیگر پس از آتش‌بس بسیار کوتاهی است که روسیه و اوکراین هفته گذشته به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتدوکس بر سر آن به توافق رسیدند.

در بیش از چهار سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، مسکو تقریباً همیشه پیشنهاد آتش‌بس طولانی‌مدت یا بدون زمان معین را رد و تأکید کرده که برای پایان دادن به این جنگ نیاز به «توافقی جامع» دارد.

با این حال دو طرف هنوز نتوانسته‌اند به توافق برسند و به جای آن آتش جنگ هم‌چنان از آن‌ها قربانی می‌گیرد.

در این میان ورود ایالات متحده در کنار اسرائیل به جنگ با ایران هم مزید بر علت شده و به هر چه آهسته‌تر شدن روند تلاش برای صلح انجامیده است.

ایالات متحده و روسیه و اوکراین در سال جاری میلادی سه دور مذاکره در سطح بالا در ابوظبی و ژنو داشته‌اند، با این هدف که شاید برای بزرگ‌ترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم راه حلی پیدا شود، جنگی که تاکنون جان صدها هزار نفر از دو طرف را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

چهارمین دور از این مذاکرات قرار بود در ماه مارس، ماه گذشته میلادی، برگزار شود، اما به دلیل جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران به تعویق افتاد.