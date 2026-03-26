رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای تازه خبر داد که دولت دونالد ترامپ ارائه ضمانت‌های امنیتی پس از صلح به این کشور را به واگذار کردن کامل منطقه شرقی دونباس به روسیه منوط کرده است.

ولودیمیر زلنسکی در این مصاحبه که روز چهارشنبه، پنجم فروردین‌ماه، با خبرگزاری رویترز انجام داده گفته است که آمریکا در حال حاضر به دلیل تمرکز بر جنگ خود با جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند جنگ چهار ساله روسیه و اوکراین را به‌سرعت به سرانجام برساند و به همین منظور فشار را بر اوکراین افزایش داده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در بهمن سال گذشته در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرده بود که کشورش برای امضای هر توافق صلح با مسکو، خواهان تضمین‌های امنیتی دست‌کم ۲۰ ساله از سوی آمریکا است؛ در حالی که به گفته او، واشینگتن تاکنون تضمینی ۱۵ ساله پیشنهاد داده است.

او در همین سخنرانی فاش کرد که آمریکا از کی‌یف خواسته در صورت موافقت با ضمیمه‌ شدن منطقه دونباس به روسیه، صلح سریع‌تری حاصل خواهد شد، اما او این گزینه را رد کرده و افزوده است که «اوکراینی‌ها در آن‌جا زندگی می‌کنند».

ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه تازه خود ضمن ابراز تأسف از این که ترامپ به جای مسکو بیشترین فشار را بر کی‌یف می‌گذارد گفته است: «خاورمیانه قطعا بر پرزیدنت ترامپ و گام‌های بعدی او [در رابطه با اوکراین] اثر می‌گذارد.»

ایالات متحده و روسیه و اوکراین در سال جاری میلادی سه دور مذاکره در سطح بالا در ابوظبی و ژنو داشته‌اند، با این هدف که شاید برای بزرگ‌ترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم راه حلی پیدا شود، جنگی که تاکنون جان صدها هزار نفر از دو طرف را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

چهارمین دور از این مذاکرات قرار بود در ماه جاری میلادی، مارس، برگزار شود، اما به دلیل جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران به تعویق افتاد.

به گفته رئیس‌جمهور اوکراین دو پرسش «حیاتی» درباره تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف هنوز پاسخی نگرفته است:‌ اول این که چه کسی به تأمین بودجه تسلیحاتی اوکراین برای بازدارندگی کمک خواهد کرد، و دوم این که متحدان اوکراین به هر گونه تهاجم احتمالی روسیه در آینده چگونه پاسخ خواهند داد؟

زلنسکی گفت: «آمریکایی‌ها وقتی این تضمین‌ها[ی امنیتی] را نهایی خواهند کرد که اوکراین برای عقب‌نشینی از دونباس اعلام آمادگی کند.»

او در ادامه هشدار داد که عقب‌نشینی از منطقه شرقی دونباس درنهایت هم امنیت اوکراین را به خطر می‌اندازد و هم امنیت اروپا را.

دونباس که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بر کنترل آن اصرار دارد و آن را جزء اهداف خود از تهاجم به خاک اوکراین اعلام کرده است، دارای مواضع دفاعی قوی است؛ مواضعی که تحلیل‌گران نظامی نام آن را «کمربند قلعه» گذاشته‌اند، متشکل از چند شهر که ارتش اوکراین سخت بر استحکام آن‌ها در برابر ارتش دشمن افزوده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش خود نوشت که کاخ سفید به درخواست این رسانه برای اظهار نظر درباره گفته‌های رئیس‌جمهور اوکراین هنوز پاسخ نداده است.

زلنسکی در بهمن‌ماه اشاره کرده بود که سند تضمین‌های امنیتی میان اوکراین و آمریکا «صد درصد آماده» است و تنها امضای آن مانده است. اما حال، به نوشته رویترز، او روز سه‌شنبه گذشته در پی یک دور گفت‌وگوی دیگر میان مقام‌های آمریکایی و اوکراینی در میامی گفته است که این موضوع نیاز به کار بیشتر دارد.

رئیس جمهور اوکراین اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۴ هشدار داده بود که هر طرحی که اوکراین را ملزم کند سرزمینی را که روسیه در منطقهٔ دونباس در شرق این کشور تصرف نکرده واگذار کند، در صورت برگزاری همه‌پرسی از سوی مردم اوکراین رد خواهد شد.

نبرد سربازان اوکراینی با ارتش روسیه پس از چهار سال از تهاجم مسکو هم‌چنان ادامه دارد و روسیه هم‌چنان به هدف گرفتن زیرساخت‌های انرژی غیرنظامی اوکراین ادامه می‌دهد، اما جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و سرعت تحولات در خاورمیانه باعث شده است که از میزان توجه به این جنگ اروپایی در سطح جهان کاسته شود.

تشدید اقدامات بریتانیا برای مقابله با ناوگان سایه روسیه

در ادامه تلاش اروپایی‌ها برای جلوگیری از تأمین بودجه ارتش روسیه، نخست‌وزیر بریتانیا روز چهارشنبه مجوز ورود نیروهای مسلح این کشور به نفتکش‌های روسیه در آب‌های بریتانیا را صادر کرد.

اوکراین بارها از متحدان غربی خود خواسته است که ناوگان سایه روسیه را متوقف کنند، ناوگانی که در فضای گسترده تحریم کار رساندن نفت روسیه به مشتریان خارجی را انجام می‌دهد.

تاکنون بیش از ۶۰۰ کشتی متعلق به روسیه توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده‌اند. به نوشته روزنامه گاردین، دستور تازه کی‌یر استارمر فقط شامل کشتی‌هایی می‌شود که بریتانیا خود تحریم کرده است.

«ناوگان سایه» یا «ناوگان ارواح» به کشتی‌هایی گفته می‌شود که به روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر کمک می‌کنند تا به‌صورت پنهانی و با نقض تحریم‌ها به صادرات نفت ادامه دهند.

برآورد شده که «ناوگان سایه» در روسیه شامل حدود ۶۰۰ کشتی است که بیش از ۷۰ درصد کل صادرات نفت روسیه را بر عهده گرفته‌اند و نقشی تعیین‌کننده در تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین ایفا می‌کنند.