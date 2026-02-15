زلنسکی در ازای توافق صلح با روسیه خواستار تضمین امنیتی ۲۰ ساله از سوی آمریکا شد

ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز شنبه ۲۵ بهمن در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد کشورش برای امضای هر توافق صلح با مسکو، خواهان تضمینهای امنیتی دستکم ۲۰ ساله از سوی آمریکا است؛ در حالی که به گفته او، واشینگتن تاکنون تضمینی ۱۵ ساله پیشنهاد داده است.
او توضیح داد که تضمین امنیتی «همچنین باید از نظر حقوقی نفوذناپذیر باشد و جزئیات کمکهای آمریکا به نیروهای پشتیبان اروپایی در داخل اوکراین را مشخص کند.»
او همچنین خواستار تعیین تاریخ مشخص برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد.
برخی از مقامهای این اتحادیه، سال ۲۰۲۷ را به عنوان زمان احتمالی الحاق اعلام کردهاند.
این اظهارات ولودیمیر زلنسکی در آستانهٔ مذاکرات برنامهریزیشده با روسیه و آمریکا در ژنو برای هفتهٔ جاری بیان شد.
زلنسکی گفت آمریکا از کییف خواسته در صورت موافقت با ضمیمه شدن منطقه دونباس به روسیه، صلح سریعتری حاصل خواهد شد، اما او این گزینه را رد کرد و افزود «اوکراینیها در آنجا زندگی میکنند».
او همچنین از کمرنگ بودن نقش اروپا در میز مذاکره انتقاد کرد و آن را «اشتباهی بزرگ» دانست.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن تأکید بر تداوم تعهد واشینگتن به اوکراین هشدار داد که پایان جنگ با روسیه مستلزم «امتیازدهیهای دشوار» تاکتیکی و سیاسی از سوی کییف خواهد بود.
آقای روبیو در گفتوگو با شبکه بلومبرگ گفت انتظار ندارد جنگ به «شکستی سنتی» برای یکی از طرفین بینجامد و روسیه نیز به اهداف اولیه و گسترده خود دست نخواهد یافت.
او افزود چالش اصلی یافتن فرمولی است که برای کییف قابل قبول و برای مسکو قابل تحمل باشد، هرچند «ممکن است این تلاشها به نتیجه نرسد».
روبیو روز شنبه در دیداری ۴۰ دقیقهای با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، دربارهٔ وضعیت جبههها، حملات روسیه به زیرساختهای انرژی و گفتوگوهای سهجانبه پیش رو در ژنو گفتوگو کرد.
زلنسکی پس از این دیدار گفت مذاکرات آینده باید «جدی و سازنده» باشد.
در همین حال، دونالد ترامپ از زلنسکی خواسته است برای دستیابی به توافق «سریعتر اقدام کند».
ولودیمیر زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارسال پهپادهای «شاهد» به روسیه مورد انتقاد قرار داد و گفت این پهپادها موجب کشته شدن شهروندان اوکراینی و تخریب زیرساختهای این کشور شدهاند.
وی تأکید کرد که نباید به چنین رژیمهایی زمان داد، زیرا از آن تنها برای کشتار بیشتر استفاده میکنند.
روبیو در مونیخ: سرنوشت آمریکا و اروپا درهمتنیده است، اما همکاری مشروط خواهد بود
مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، در سخنرانی دیگر خود در روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ که با استقبال رهبران اروپاییِ مشتاق بهبود روابط روبهرو شد، پیشنهادی برای همکاری مشارکتی با اروپا ارائه داد.
با این حال، وی تأکید کرد که این پیشنهاد بسیار مشروط است و اگر شرایط مدنظر دولت ترامپ در زمینههای اقلیمی، مهاجرت و تعرفهها برآورده نشود، واشینگتن مسیر خود را به تنهایی طی خواهد کرد.
او گفت سرنوشت آمریکا و اروپا «درهمتنیده» است، اما تأکید کرد روابط دو سوی اقیانوس اطلس نیازمند «بازتنظیم» و نوسازی است.
آقای روبیو با لحنی دیپلماتیک که متفاوت از سخنان سال گذشته جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بود، گفت: «اروپا و آمریکا به یکدیگر تعلق دارند.»
وی افزود که آمریکا آماده است در صورت نیاز، وظیفهٔ «بازسازی نظم جهانی» را به تنهایی بر عهده بگیرد، اما ترجیح میدهد این کار را همراه با دوستان اروپایی انجام دهد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان کنفرانس امنیتی مونیخ از دید منفی دولت ترامپ به اروپا انتقاد کرد و تأکید کرد روسیه باید در مذاکرات صلح اوکراین وادار به امتیازدهی شود.
او گفت اروپا «رو به زوال» یا در معرض «نابودی تمدنی» نیست و با وجود پیوندهای عمیق با آمریکا، در همه مسائل همنظر نیست.
«نابودی تمدن» اروپا عبارتی است که سال گذشته جی دی ونس، معاون ترامپ، در سخنرانی خود استفاده کرده و به خاطر آن رهبران اروپا را سرزنش کرده بود.