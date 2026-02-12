در ادامه حملات بی‌امان روسیه به زیرساخت‌های شهرهای اوکراین، مسکو بار دیگر چند شهر را با ده‌ها موشک و صدها پهپاد هدف قرار داد و تنها در یک شهر صدها هزار نفر را از آب و برق محروم کرد.

طبق اعلام نیروی هوایی اوکراین، هدف حملات چهارشنبه شب و بامداد پنج‌شنبه، ۲۳ بهمن‌ماه، چهار شهر کی‌یف، خارکیف، دِنیپرو و اودسا بود که با ۲۴ موشک بالستیک و صدها پهپاد هدف قرار گرفتند.

از این میان، به گفته نیروی هوایی این کشور،‌ ۱۶ موشک و نزدیک به ۲۰۰ پهپاد با ضدهوایی‌های اوکراینی ساقط شدند.

با این همه، معاون نخست‌وزیر اوکراین صبح پنج‌شنبه اعلام کرد که تنها در یک شهر اودسا در جنوب این کشور نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از نعمت آب و برق محروم شده‌اند.

چندین هفته است که روسیه همزمان با اوج گرفتن سرما در اوکراین که اغلب شب‌ها دمای منهای ۲۰ درجه یا بیشتر را ثبت می‌کند، زیرساخت‌های اوکراینی همچون نیروگاه‌های برق را هدف می‌گیرد، و در این حملات در آستانه چهارمین سال تهاجم مسکو به خاک اوکراین هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن دیده نمی‌شود.

اُلکسی کولِبا، معاون نخست‌وزیر اوکراین، روز پنج‌شنبه همچنین خبر داد که حدود ۲۰۰ ساختمان در اودسا و نزدیک به ۱۰ هزار نفر در شهر دنیپرو به دلیل همین حملات با مشکل گرمایش روبه‌رو هستند.

در واکنش به همین حملات، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، روز پنج‌شنبه در شبکه ایکس حمله به زیرساخت‌های مورد نیاز غیرنظامیان و حمله به خود این غیرنظامیان توسط روسیه را به‌شدت محکوم کرد.

او نوشته است که «هیچ‌کس نمی‌‌تواند چشم خود را به روی وحشت‌افکنی روسیه ببندد. این اتفاقی است که همین الان در مرکز اروپا دارد می‌افتد.»

«قرار نیست همه‌پرسی و انتخاباتی برگزار شود»

همزمان ولودیمیر زلنسکی،‌ رئیس جمهور اوکراین، در واکنش به برخی گزارش‌ها تأکید کرد که قرار نیست در سالگرد آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود.

این اشاره بود به گزارشی از روزنامه فایننشال تایمز که نوشته بود زلنسکی در تدارک یک انتخابات در اوکراین و نظرخواهی از مردم درباره طرح صلح است.

اما ولودیمیر زلنسکی روز پنج‌شنبه در شبکه ایکس چنین نظر داد که ۲۴ فوریه، ۱۲ روز دیگر که همزمان است با سالگرد آغاز حمله روسیه، «تاریخی بسیار جدی است، چهار سال جنگ و تعداد زیادی از مردم که جان‌شان را برای دفاع از مملکت دادند».

او بار دیگر تأکید کرد که تنها زمانی برای برگزاری انتخابات آماده خواهد بود که آمریکا و دیگر متحدان اوکراین بتوانند تضمین‌های امنیتی لازم برای برگزاری ایمن انتخابات را فراهم کنند.

دونالد ترامپ،‌ رئیس جمهور آمریکا، از زمان بازگشتن به کاخ سفید در سال گذشته چند بار به زلنسکی انتقاد کرده است که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کرده است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی اوکراین دولت می‌تواند در زمان جنگ برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد.

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر زلنسکی روز شنبه ۱۸ بهمن منتشر کرد، واشینگتن پیشنهاد داده است دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای سه‌جانبه با اوکراین و روسیه هفته آینده در شهر میامی آمریکا برگزار شود و کی‌یف نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.