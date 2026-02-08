زلنسکی: آمریکا به‌ دنبال پایان جنگ اوکراین تا پیش از تابستان سال جاری است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید ایالات متحده در پی آن است که جنگ میان کی‌یف و مسکو پیش از آغاز تابستان پایان یابد؛ اظهاراتی که هم‌زمان با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین مطرح شده است.

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر زلنسکی روز شنبه ۱۸ بهمن منتشر کرد، واشینگتن پیشنهاد داده است دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای سه‌جانبه با اوکراین و روسیه هفته آینده در شهر میامی آمریکا برگزار شود و کی‌یف نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.

با این حال، مقام‌های مسکو و واشینگتن تاکنون دربارهٔ برگزاری چنین مذاکراتی اظهار نظری نکرده‌اند.

زلنسکی روز شنبه همچنین گفت: «آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کنند که طرف‌ها پیش از آغاز تابستان به جنگ پایان دهند و به‌احتمال زیاد برای پایبندی به این جدول زمانی فشار وارد خواهند کرد.»

او افزود که به گفته طرف آمریکایی، پایان دادن به جنگ تا ماه ژوئن (خرداد) برای واشینگتن اهمیت دارد و افزود که «انتخابات [میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا] قطعاً برای آنها مهم‌تر است.»

دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۴ بارها وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری،‌ در همان ۲۴ ساعت اول ورود به کاخ سفید به جنگ در اوکراین پایان خواهد داد، وعده‌ای که پس از بیش از یک سال به دلیل پافشاری روسیه بر خواسته‌هایش هنوز نتوانسته است عملی کند.





سخنان ولودیمیر زلنسکی تنها چند ساعت پس از آن بیان شد که روسیه در ادامه حملات شبانه خود بار دیگر نیروگاه‌ها و شبکه برق اوکراین را هدف قرار داد.

مقام‌های اوکراینی می‌گویند این حملات همزمان با اوج‌گیری سرمای هوا موجب خاموشی‌های گسترده و تشدید فشار بر شبکه انرژی شده که از هفته‌ها پیش زیر آتش حملات قرار دارد.

دنیس شمیهال، وزیر انرژی اوکراین، اعلام کرد دولت ناچار به اجرای خاموشی‌های اضطراری در سراسر کشور شده است. او گفت حملات روسیه تأسیسات تولید و توزیع برق را در مناطق مختلف هدف قرار داده و نیروهای فنی آماده آغاز تعمیرات هستند، به‌محض آنکه شرایط امنیتی اجازه دهد.

در غرب اوکراین، حمله به نیروگاه‌های بورشتین و دوبروتویرا باعث توقف کامل فعالیت نیروگاه بورشتین شد. شهردار این شهر گفت خسارت‌ها «بسیار شدید» است و شهر با قطع آب و گرمایش روبه‌رو شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین پس از این حملات، تولید برق خود را کاهش داده‌اند، چرا که چند پست برق آسیب دیده و برخی خطوط انتقال از مدار خارج شده‌اند.

این حملات در حالی ادامه دارد که تلاش‌های دیپلماتیک نیز از سر گرفته شده بود. اوکراین و روسیه این هفته دو روز گفت‌وگو با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی داشتند که بدون پیشرفت عمده پایان یافت، هرچند طرفین بر سر تبادل گسترده زندانیان به توافق رسیدند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه گفت مذاکرات می‌تواند به «پیشرفت‌هایی» منجر شود. کرملین نیز اعلام کرده است دور بعدی گفت‌وگوها «به‌زودی» برگزار خواهد شد، هرچند زمان مشخصی اعلام نشده است.

زلنسکی هم‌زمان خواستار تسریع در تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشورش شد و هشدار داد در بخش‌هایی که عملکرد دفاعی رضایت‌بخش نبوده، تغییرات مدیریتی انجام خواهد شد.