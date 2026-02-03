در حالی که مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در ابوظبی در حال برگزاری است، نیروهای روسیه با حملات موشکی و پهپادی گسترده به پایتخت اوکراین و مناطق دیگر ضربات سنگینی به زیرساختهای انرژی وارد کردند، اقدامی که کییف آن را «نسلکشی زمستانی» خوانده و باعث شد دبیرکل ناتو در سفر به کییف حمایت قاطع ائتلاف را از اوکراین تجدید کند.
در آستانۀ دور تازۀ مذاکرات مسکو و کییف، روسیه حملات خود به زیرساختهای انرژی اوکراین را از سر گرفت؛ موضوعی که باعث شد ولودیمیر زلنسکی، مسکو را به سوء استفاده از سرمای کشندۀ زمستان علیه مردم متهم کند.
شب منتهی به سهشنبه چهاردهم بهمنماه روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را زیر آتش سنگین گرفت. به نوشتۀ رئیسجمهور اوکراین در شبکه ایکس، در این حملات ۹ تن هم زخمی شدند.
به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، ارتش روسیه در این دور از حملات، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف، از جمله موشکهای کروز و حدود ۴۵۰ پهپاد به سمت اوکراین شلیک کرده است.
مقامات اوکراینی میگویند در این حملات خارکیف و سومی در شمال شرقی اوکراین، کییف و حومههایش، دنیپروپتروفسک در جنوب شرقی، اودسا در جنوب و وینیتسیا در غرب این کشور هدف قرار گرفتند.
دنیس اشمیهال، وزیر انرژی اوکراین، این حملات شبانۀ را «قتلعام تعمدی زمستانه» توصیف، و گفت که صرفاً تأسیسات «مدنی و غیر نظامی» هدف قرار گرفته بودهاند. به گفتۀ این مقام اوکراینی گرمایش صدها هزار خانواده و کودک در سرمای زمستان قطع شده است.
اوکراین این روزها با سرمایی کشنده دست به گریبان است و در بسیاری از مناطق، دمای هوا بیش از ۱۰ درجه زیر صفر است. در کییف، دمای هوا در روز سهشنبه به ۲۰ درجه زیر صفر رسید.
وزارت دفاع فدراسیون روسیه هم حملات شبانه را تأیید کرد، اما مدعی شد که تأسیسات هدف قرار گرفته، در «مجموعههای صنعتی- نظامی» قرار داشتهاند. این نهاد نظامی روسیه همچنین ادعا کرد که این عملیات به تلافی «حملات اوکراین به مناطق غیر نظامی روسیه» انجام شده است.
حملاتی در آستانۀ مذاکرات
حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین در آستانۀ دور تازۀ مذاکرات دو کشور برای پایان دادن به جنگ چهار ساله انجام شد. مقامات هر دو کشور تأیید کردهاند که دور بعدی گفتوگوها با میانجیگری واشینگتن قرار است چهارشنبه و پنجشنبه، چهاردهم و پانزدهم بهمنماه، در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی انجام شود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته پیش گفته بود که از ولادیمیر پوتین خواسته بوده که آتشبسی محدود اعلام کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم این موضوع را تأیید کرده، اما مدعی شده که این آتشبس تنها تا یکشنبه اعتبار داشته است.
حضور دبیر کل ناتو در کییف
یکی از شروطی که روسیه برای پایان دادن به جنگ اعلام کرده، عدم عضویت اوکراین در پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، ناتو است.
در همین حال مارک روته، دبیر کل ناتو، برای ابراز تداوم حمایتش از اوکراین وارد کییف شد.
ولودیمیر زلنسکی عکسهایی را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که این دو را در حال افروختن شمع در میدان استقلال کییف به یاد سربازان کشتهشدۀ اوکراینی نشان میدهد.
مارک روته که در این سفر در پارلمان اوکراین هم سخنرانی کرد، به حفظ فشار بر مسکو متعهد شد. او در بخشی از سخنرانیاش، به شکلی استعاری گفت «میدانم که زمستان سرد است، اما بهار فرا خواهد رسید».