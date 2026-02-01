در پی حملات پهپادی روسیه به اوکراین، ده‌ها نفر در استان دنیپروپتروفسک کشته و مجروح شدند و یک بیمارستان زنان و زایمان در شهر زاپوریژژیا نیز آسیب دید.

مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه ۱۲ بهمن گفتند دو حمله جداگانه پهپادی در استان جنوب‌شرقی دنیپروپتروفسک دست‌کم ۱۸ کشته و حداقل هفت زخمی بر جای گذاشت.

در منطقه پاولوهراد اصابت پهپاد روسی در نزدیکی یک اتوبوس باعث کشته شدن ۱۶ نفر شد. همچنین دو نفر دیگر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد در ساعات اولیه روز به یک خانه مسکونی در مرکز این استان، شهر دنیپرو، برخورد کرد.

شرکت «دی‌تک»، بزرگ‌ترین شرکت خصوصی خدمات انرژی اوکراین که مالک این اتوبوس بود، اعلام کرد افرادی که در منطقه پاولوهراد جان باختند، کارگران معدنی بودند که پس از پایان شیفت کاری خود در حال بازگشت بودند.

به‌طور جداگانه، حملات هوایی در شهر همجوار زاپوریژژیا که اندکی پس از نیمه‌شب آغاز شد، ادامه داشت. ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، گفت در حمله به بیمارستان زایمان دست‌کم شش نفر زخمی شدند.

فدوروف افزود دو نفر از زنان زخمی‌شده در زمان اصابت، در حال انجام معاینات پزشکی بودند. او در پستی در تلگرام که پیامدهای حمله را نشان می‌داد، این حمله را «نمونه‌ای دیگر از جنگی علیه زندگی» توصیف کرد.

او بعدتر اعلام کرد که حمله ثانویه به این شهر که کمتر از ۵۰ کیلومتر با خط مقدم جنوبی کشور فاصله دارد، در محله‌ای دیگر سه زخمی دیگر برجای گذاشت. به گفته فرماندار منطقه، یک پسر خردسال نیز در میان مجروحان بوده است.

حملات روز یکشنبه هم‌زمان با اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، انجام شد که گفت دور جدید گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به چهار سال از آن می‌گذرد، قرار است روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، از سر گرفته شود.

زلنسکی پس از دریافت گزارش از تیم مذاکره‌کننده کی‌یف در پیامی در تلگرام نوشت: «ما علاقه‌مندیم نتیجه این گفت‌وگوها ما را به پایان واقعی و آبرومندانه‌ای برای جنگ نزدیک‌تر کند.»

دور قبلی مذاکرات نیز در همین مکان و در روزهای سوم و چهارم بهمن برگزار شده بود. این مذاکرات در ابتدا به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه و ایالات متحده انجام شد.

این گفت‌وگوها از سوی مقام‌های آمریکایی «سازنده» توصیف شد و به نظر می‌رسد در ادامه، به توقف کوتاه‌مدت حملات دو طرف به زیرساخت‌های انرژی انجامیده باشد.