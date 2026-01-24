مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه چهارم بهمن بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقامهای دو طرف و میانجیها از آمادگی برای ادامه گفتوگوها خبر دادند.
به گزارش رویترز، نمایندگان مسکو و کییف پس از دور دوم گفتوگوها اعلام کردند اگرچه توافقی حاصل نشده، اما درهای دیپلماسی همچنان باز است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر «چارچوبهای احتمالی برای پایان دادن به جنگ» بوده و افزود طرفها قرار است نتایج رایزنیها را به پایتختهای خود منتقل کنند و برای گامهای بعدی با رهبرانشان هماهنگ شوند.
زلنسکی همچنین گفت که نشستهای بعدی میتواند حتی از هفته آینده از سر گرفته شود.
در همین حال، یک مقام دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که در این گفتوگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخشهایی از طرح صلح پیشنهادی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
باراک راوید، خبرنگار وبسایت آکسیوس، نیز روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «دور دیگری از مذاکرات هفته آینده در ابوظبی برگزار خواهد شد» و افزود گفتوگوهای سهجانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین «مثبت و سازنده» بوده است.
این مذاکرات در حالی پایان یافت که روسیه همزمان حملات گسترده موشکی و پهپادی به شهرهای اوکراین، از جمله کییف و خارکیف، انجام داد. مقامهای اوکراینی گفتند این حملات باعث قطع برق و گرمایش در بخشهای وسیعی از کشور شده و بیش از یک میلیون نفر را در سرمای زیر صفر بدون برق گذاشته است.
وزیر خارجه اوکراین، آندری سیبیها، این حملات را «پیامی متناقض» از سوی مسکو توصیف کرد و گفت بمباران همزمان با مذاکرات، نشاندهنده نبود اراده واقعی برای صلح از سوی کرملین است.
مسئله سرزمینهای شرقی اوکراین همچنان در محور اختلافها قرار دارد. روسیه خواهان واگذاری کامل منطقه دونباس است، در حالی که زلنسکی هرگونه امتیاز ارضی را رد کرده و تأکید کرده است اوکراین حاضر نیست مناطقی را که روسیه در چهار سال جنگ نتوانسته تصرف کند، واگذار کند.
حدود یک سال پیش، دونالد ترامپ طرحی ۲۸ مادهای را برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد، طرحی که از دید بسیاری از ناظران بیشتر منطبق بر خواستههای کرملین بود تا کییف.
با دخالت متحدان اروپایی کییف، بخصوص سران بریتانیا، آلمان و فرانسه، این پیشنهاد با طرحی ۲۰ مادهای جایگزین شد. در پیشنهاد تازه، به منافع اوکراین بخصوص در زمینه تضمینهای امنیتی و یکپارچگی سرزمینی توجه بیشتری شده است.
روسیه نزدیک به چهار سال پیش با اعزام دهها هزار نیرو به اوکراین، این کشور را بهشکل تمامعیار هدف حمله قرار داد.
مسکو میگوید حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبهجزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ میلادی آن را ضمیمهٔ خاک خود کرد، همچنین بخش عمدهای از منطقه شرقی دونباس، قسمتهای زیادی از مناطق خِرسون و زاپوریژیا، و نوارهای کوچکی از چهار منطقه دیگر.