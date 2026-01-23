کرملین، مقر حکومت روسیه، در پی دیدار رئیس‌جمهور این کشور با هیئتی آمریکایی، اعلام کرد که نخستین دیدار سه‌جانبه شامل نمایندگان کی‌یف درباره جنگ در اوکراین در امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه رسمی کرملین که بامداد جمعه، سوم بهمن‌ماه، منتشر شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، و شامل جرد کوشنر، داماد ترامپ، تا پاسی از شب در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به گفت‌وگو نشسته‌اند.

در پی این دیدار سه‌ساعته، یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، اعلام کرد که نشست دو گروه «از هر جهت مفید» بوده است.

واکنش مثبت حکومت روسیه پس از آن منتشر می‌شود که استیو ویتکاف نیز تأیید کرد «تنها یک موضوع» همچنان حل‌نشده باقی مانده است. آقای ویتکاف توضیح بیشتری درباره این مانع بر سر برقراری صلح میان کی‌یف و مسکو ارائه نکرده، اما تصریح کرده بود که این موضوع «قابل حل» است.

علاوه بر این اعلام شده است که نمایندگان آمریکا و روسیه و اوکراین روز جمعه در ابوظبی در امارات متحده عربی درباره مسائل امنیتی مربوط به جنگ اوکراین به گفت‌وگو خواهند نشست. این نخستین نشست سه‌جانبه است که هیئت‌های روسی و اوکراینی را در کنار هم قرار می‌دهد.

به گفته اوشاکوف، هیئت روسی به سرپرستی ژنرال ایگور کوستیوکوف، مدیر سازمان اطلاعات ارتش روسیه، جی‌آریو، در ابوظبی حاضر خواهد شد.

اعلام «توافق» بر سر تضمین‌های امنیتی آمریکا

خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نوشت که سه طرف در این مذاکرات تازه درباره کنترل بر منطقه شرقی اوکراین یعنی دونباس گفت‌وگو خواهند کرد.

زلنسکی در توضیح درباره موضوع این نشست سه‌جانبه گفت: «دونباس یک مسئله کلیدی است. سه طرف در قالبی که خود مناسب ببینند در روزهای جمعه و شنبه در این باره صحبت خواهند کرد.»

رئیس‌جمهور اوکراین پس از آن با خبرنگاران به گفت‌وگو نشسته بود که روز پنج‌شنبه در نطقی آتشین به اروپا تاخت و از متحدان اروپایی خود به دلیل نداشتن «اراده سیاسی» برای مقابله با مسکو سخت انتقاد کرد.

به اعتقاد رئیس‌جمهور اوکراین، بدون این‌که به نام کشوری واحد اشاره کند، اروپایی‌ها هنوز نتوانسته‌اند در میان خود به این اجماع برسند که چگونه باید به مسائل جهانی پرداخت و برای حل آنها تلاش کرد.

پیشتر اعلام شده بود که زلنسکی برای دیدار با دونالد ترامپ به داووس در سوئیس سفر کرده است؛ پس از انجام این دیدار، او خبر داد که با ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا در دوران پس از جنگ توافق کرده است. او به جزئیات این تضمین‌ها اشاره نکرد.

به گفته او، کار این تضمین‌ها «تمام است» و فقط مانده است که رهبران کشورها آنها را امضا کنند و سپس آنها را برای تأیید و ابلاغ به کنگره آمریکا و مجلس اوکراین بفرستند.

حدود یک سال پیش، دونالد ترامپ طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد، طرحی‌ که از دید بسیاری از ناظران بیشتر منطبق بر خواسته‌های کرملین بود تا کی‌یف.

با دخالت متحدان اروپایی کی‌یف، بخصوص سران بریتانیا، آلمان و فرانسه، این پیشنهاد با طرحی ۲۰ ماده‌ای جایگزین شد. در پیشنهاد تازه، به منافع اوکراین بخصوص در زمینه تضمین‌های امنیتی و یکپارچگی سرزمینی توجه بیشتری شده است.

روسیه نزدیک به چهار سال پیش با اعزام ده‌ها هزار نیرو به اوکراین، این کشور را به‌شکل تمام‌عیار هدف حمله قرار داد.

مسکو می‌گوید حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبه‌جزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ میلادی آن را ضمیمهٔ خاک خود کرد، همچنین بخش عمده‌ای از منطقه شرقی دونباس، قسمت‌های زیادی از مناطق خِرسون و زاپوریژیا، و نوارهای کوچکی از چهار منطقه دیگر.