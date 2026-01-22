در حالی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژۀ دونالد ترامپ، نسبت به پایان بحران اوکراین ابراز خوش‌بینی کرده، رهبران ایالات متحده و اوکراین قرار است بعدازظهر روز پنج‌شنبه در حاشیه اجلاس داووس با یکدیگر دیدار کنند.

همزمان در دیگر سوی جهان، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، دیداری جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواهند داشت.

در این سو، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آقای زلنسکی ساعاتی پیش از موعد دیدار با همتای آمریکایی خود به سوئیس رسیده است. به گفته سخنگوی رئیس‌جمهور اوکراین، قرار است او، بعد از دیدار با دونالد ترامپ، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی کند.

دیدار آقایان زلنسکی و ترامپ ساعاتی پیش از دیدار استیو ویتکاف و جرد کوشنر با ولادیمیر پوتین در مسکو انجام می‌شود. مجموعه مذاکراتی که در چارچوب تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای پایان جنگ چند ساله اوکراین و روسیه صورت می‌گیرد.

در کنار این تلاش‌ها، افزودن نام ولادیمیر پوتین به «هیئت صلح» غزه موجب ایجاد نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی در میان هم‌پیمانان آمریکا شده است.

تشکیل هیئت صلح بخشی از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ و بازسازی باریکه غزه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد آبان‌ماه امسال به این طرح واشینگتن رأی مثبت داد. این طرح شامل استقرار یک نیروی بین‌المللی و ایجاد مسیری به‌سوی تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده است.۱۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

اینک، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که بعد از شرکت در مراسم «هیئت صلح» در داووس، جهت گفت‌وگو بر سر صلح در اوکراین با ولودیمیر زلنسکی ملاقات خواهد کرد.

تلاش‌های کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که استیو ویتکاف تأیید کرده که «تنها یک موضوع» همچنان حل‌نشده باقی مانده است. آقای ویتکاف توضیح بیشتری درباره این مانع بر سر برقراری صلح میان کی‌یف و مسکو ارائه نکرده است. او در عین حال تصریح کرده که این موضوع «قابل حل» است.

حدود یک سال پیش، دونالد ترامپ طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد، طرحی‌ که از دید بسیاری از ناظران بیشتر منطبق بر خواسته‌های کرملین بود تا کی‌یف.

با دخالت متحدان اروپایی کی‌یف، بخصوص سران بریتانیا، آلمان و فرانسه، این پیشنهاد با طرحی ۲۰ ماده‌ای جایگزین شد. در پیشنهاد تازه، به منافع اوکراین بخصوص در زمینه تضمین‌های امنیتی و یکپارچگی سرزمینی توجه بیشتری شده است.

روسیه نزدیک به چهار سال پیش با اعزام ده‌ها هزار نیرو به اوکراین، این کشور را به‌شکل تمام‌عیار هدف حمله قرار داد.

مسکو می‌گوید حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبه‌جزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ میلادی آن را ضمیمهٔ خاک خود کرد، همچنین بخش عمده‌ای از منطقه شرقی دونباس، قسمت‌های زیادی از مناطق خِرسون و زاپوریژیا، و نوارهای کوچکی از چهار منطقه دیگر.

روسیه ادعا کرده که شبه‌جزیرهٔ کریمه، دونباس، خرسون و زاپوریژیا اکنون بخشی از خاک این کشور هستند. اوکراین می‌گوید هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت و تقریباً همه کشورها این مناطق را جزئی از خاک اوکراین می‌دانند.