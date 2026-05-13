چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۹:۴۵

علی صدرزاده: رقابت‌های بین کشورهای خلیج فارس به سادگی از بین نمی‌رود

خبرگزاری رویترز روز ۲۲ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و دو مقام ایرانی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به این کشور، چندین حمله به اهدافی در ایران انجام داده بود. موضوعی که برای اولین بار رسانه‌ای می‌شود، اما مقام‌های عربستان سعودی به طور رسمی آن را تایید نکرده‌اند. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می‌شود که روزنامه وال‌استریت جورنال به نقل از منابع آگاه، از «حملات نظامی» امارات متحده عربی به ایران در جریان جنگ خبر داده بود. بر اساس این گزارش، این حملات که امارات به‌صورت علنی آن‌ها را تأیید نکرده، شامل «حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان» در خلیج فارس بوده است. آیا چنین اقدامات و واکنش‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری رویکرد متحد میان این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال ایران منجر شود؟ ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه در آلمان را بشنوید

