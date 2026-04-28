حسین وفایی، ستارۀ اسنوکر ایران، در مرحلۀ یک‌هشتم نهایی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان، جاد ترامپ، بازیکن نامدار اهل انگلستان را که صاحب عنوان قهرمانی جهان است، شکست داد و به جمع هشت نفر برتر صعود کرد.

رسانه‌های ورزشی نوشته‌اند که او با کسب این پیروزی، بزرگ‌ترین شگفتی «رقابت‌های قهرمانی جهان اسنوکر» امسال را رقم زد.

این رقابت‌ها هر سال در سالن معروف «تئاتر کروسیبل» در شهر شفیلد انگلستان برگزار می‌شود. این سالن از سال ۱۹۷۷ میزبان دائمی این تورنمنت است و به‌نوعی «خانهٔ اسنوکر جهان» محسوب می‌شود.

حسین وفایی که از مرحلهٔ مقدماتی به مسابقات راه یافته بود، با حفظ خونسردی فوق‌العاده، در فریم بیست‌وپنجم یک بریک ۹۱ امتیازی ثبت کرد و با پیروزی ۱۳–۱۲ برای نخستین‌بار به مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی راه یافت.

جاد ترامپ که به‌دنبال افزودن قهرمانی دیگری به عنوان سال ۲۰۱۹ خود بود، در طول بازی با نتایج ۱۰–۷ و ۱۲–۱۱ پیش افتاده بود، اما وفایی تسلیم او نشد.

وفایی با ثبت یک بریک صدتایی بازی را در ۱۲–۱۲ مساوی کرد، اما به نظر می‌رسید در آستانهٔ شکست قرار دارد، زیرا ترامپ در فریم پایانی اولین فرصت را برای کسب بریک برندهٔ مسابقه داشت.

با این حال، ترامپ موقعیت خود را از دست داد و سپس به‌دلیل یک ضربه ایمنی ضعیف، فرصت را به وفایی واگذار کرد و وفایی نیز از این موقعیت استفاده کرد.

در پایان مسابقه، جاد ترامپ با لبخندی گرم به این بازیکن ایرانی تبریک گفت و وفایی از سوی تماشاگران در حالت ایستاده مورد تشویق قرار گرفت.

حسین وفایی ۳۱ ساله که در نخستین حضورش در سال ۲۰۲۲ از جاد ترامپ شکست خورده بود، به بی‌بی‌سی جهانی گفت: «او حریف بسیار سرسختی است. من هم در داخل و هم خارج از میز به او احترام می‌گذارم.»

او افزود: «امروز بهتر از دیروز بازی کردم و عملکردم را بهتر مدیریت کردم. به خودم گفتم اگر این تورنمنت مال من باشد، اتفاق خواهد افتاد. روی جنبه ذهنی‌ام کار کرده‌ام؛ می‌خواستم آرام‌تر باشم و بهتر بازی کنم.»

وفایی که تنها بازیکن حرفه‌ای اسنوکر ایران است، پیش از مسابقات گفته بود که آماده‌‌شدن برای این تورنمنت به‌دلیل جنگ در خاورمیانه «بسیار دشوار» بوده است.

او پیش از پیروزی در دور اول مقابل حریفی از چین گفته بود: «من برای کشورم و خانواده‌ام هم می‌جنگم، تمام تلاشم را می‌کنم و همهٔ توانم را خواهم گذاشت.»

حسین وفایی زادۀ سال ۱۳۷۳ آبادان است و افتخارات متعددی در رشته اسنوکر در آسیا و جهان کسب کرده است. از او در رسانه‌ها با عنوان «شاهزاده ایرانی» نیز یاد می‌شود.

او با این‌که سال‌ها با مشکلات ویزا مواجه بود و حتی در برخی تورنمنت‌ها نتوانست شرکت کند، اولین ایرانی است که در سطح اول اسنوکر جهان به‌طور پایدار رقابت کرده و الهام‌بخش نسل جدید بازیکنان ایرانی شده است.