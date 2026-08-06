اینفانتینو عذرخواهی کرد، اما رئیس فیفا باقی ماند

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی، با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد.

این تصمیم در پایان نشست اضطراری مدیران فیفا در رباط، پایتخت مراکش، اعلام شد.

اینفانتینو چهارشنبه، ۱۴ مرداد، اعضای هیئت مدیره فیفا را به دفتر آفریقای این نهاد در رباط، پایتخت مراکش، فراخوانده بود.

او و ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در نامه‌ای مشترک به ۲۱۱ فدراسیون عضو، بابت «اشتباه‌ها» در روند معرفی این طرح و نحوه اطلاع‌رسانی درباره آن عذرخواهی کردند و متعهد شدند چنین اتفاقی تکرار نشود.

فیفا نیز اعلام کرد طرح یادشده، به طور کامل کنار گذاشته شده است.

فیفا پیش از این اعلام کرده بود شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise تأسیس می‌کند که مسئول فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های این نهاد خواهد بود.

این فدراسیون قصد داشت کنترل این شرکت را حفظ ‌کند، اما بخشی از سهام آن را به سرمایه‌گذاران بلندمدت واگذار کند تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.



این طرح پس از انتقادهای گسترده، به‌ویژه از سوی یوفا و برخی لیگ‌های اروپایی، متوقف شد. منتقدان، فیفا را به نبود شفافیت و دور زدن روندهای حکمرانی متهم کرده بودند.

اتحادیهٔ فوتبال اروپا، یوفا، در واکنشی کم‌سابقه اعلام کرده بود: «روح و شیوهٔ ادارهٔ فوتبال دارایی قابل‌معامله نیست. فوتبال متعلق به فیفا نیست که آن را بفروشد.»

منتقدان می‌گویند اگر سرمایه‌گذاران خصوصی در درآمدهای جام جهانی سهیم شوند، برای افزایش سود خود خواستار برگزاری مسابقات بیشتر یا بزرگ‌تر شوند.

این نگرانی در شرایطی مطرح شده بود که فیفا امسال نخستین جام جهانی ۴۸تیمی را برگزار کرد و جیانی اینفانتینو نیز پیش‌تر گفته بود ایدهٔ افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی ۲۰۳۰ به ۶۴ تیم در حال بررسی است.



با وجود این، هیئت مدیریتی فیفا در پایان نشست رباط بار دیگر حمایت کامل خود را از اینفانتینو اعلام کرد.