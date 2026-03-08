سایه سنگین جنگ و خشونت بر جامعه؛ در گفتوگو با نیره توحیدی
در پی خشونتهای مرگبار دیماه ۱۴۰۴، گروهی از جامعه شناسان درباره این تجربه جامعه ایران، ترومای ناشی از آن و افزایش میزان خشونت در سطح جامعه هشدار میدادند. حالا کمتر از دو ماه از آن تجربه سهمگین، جامعه ایران با یک جنگ تمام عیار روبرو شده است. تجربهای که نه تنها شامل خشونت عریان یک جنگ می شود، بلکه در عرصه عمومی و با ورود نیروهای بسیج و لباس شخصی و ایستهای بازرسی چهره خشنتری پیدا میکند. و در کنار همه اینها بازار خشونت کلامی میان ایرانیان موافق و مخالف جنگ نیز داغ است؛ فضایی که حتی به یک خودسانسوری برخی از شهروندان ایرانی منجر شده است. این ترکیب چه چشماندازی پیش روی جامعه ایران میگذارد؟ نیره توحیدی جامعه شناس و مؤسس برنامهٔ مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به پرسشهای رادیوفردا در اینباره پاسخ میدهد.
