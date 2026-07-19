اسپانیا یک بر صفر آرژانتین را شکست داد و قهرمان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ شد

اسپانیا بامداد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با گل وقت اضافه فران تورس، بازیکن تعویضی، موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد آرژانتین ۱۰ نفره، مدافع عنوان قهرمانی، عبور کند و قهرمان جام جهانی شود.
تورس در ابتدای نیمه دوم وقتهای اضافه قفل بازی را شکست و با استفاده از توپ برگشتی گل زد تا دومین عنوان قهرمانی جهان را برای قهرمان اروپا به ارمغان بیاورد.
آرژانتین در وقتهای تلفشده نیمه دوم ۱۰ نفره شد، زمانی که انزو فرناندس با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.
آرژانتین در خط حمله کاملاً کماثر بود و تا دقیقه ۱۱۵ حتی یک شوت، چه در چارچوب و چه خارج از آن، نداشت.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی اسپانیا، در ۶۵ سالگی به مسنترین مربی قهرمان جام جهانی تبدیل شد.
لیونل مسی، کاپیتان ۳۹ ساله آرژانتین، تنها دومین بازیکنی شد که در سه فینال جام جهانی به میدان رفته و همچنین مسنترین بازیکن غیر دروازهبان در تاریخ فینالها لقب گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، هواداران اسپانیا شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمشان برابر آرژانتین و کسب دومین عنوان قهرمانی در جام جهانی، خیابانهای مادرید را پر کردند، پرچمها را به اهتزاز درآوردند، شادی کردند و بوق خودروها را به صدا درآوردند.
انبوهی از هواداران که پیراهنهای قرمزِ نمادین تیم ملی را بر تن داشتند، در امتداد خیابان پاسئو دِ رِکولتوس به سمت میدان سیبلس، محل سنتی تجمع برای جشنهای تیم ملی اسپانیا و هوادارانش، حرکت کردند.
فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، همانند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و جمعی از چهرههای سرشناس در جایگاه تماشاگران حضور داشت، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، به دلیل خرافات در خانه ماند.