بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش کمیسیون اروپا انجام شده و روز چهارشنبه ۲۷ خرداد منتشر شد، جوانان در اتحادیه اروپا تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان خود را بسیار مثبت‌تر از والدینشان ارزیابی می‌کنند.

نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان ۱۳ تا ۱۸ ساله، یعنی ۴۸ درصد، گفته‌اند شبکه‌های اجتماعی اثر مثبتی بر سلامت روانی آن‌ها دارد؛ در حالی که تنها ۲۱ درصد از والدین چنین نظری داشته‌اند.

فقط ۱۸ درصد از نوجوانان گفته‌اند شبکه‌های اجتماعی اثر منفی بر سلامت روانشان دارد، در حالی که ۳۶ درصد از والدین معتقدند این پلتفرم‌ها اثرات زیان‌بار دارند.

حدود یک‌سوم نوجوانان نیز گفته‌اند پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و اسنپ‌چت نه اثر مثبت دارند و نه منفی؛ در مقابل، حدود ۴۲ درصد از والدین چنین دیدگاهی داشته‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که والدین زمان استفاده فرزندان‌شان از صفحهٔ ‌نمایش را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنند. نوجوانان گزارش داده‌اند که به‌طور متوسط در روزهای مدرسه ۴.۵ ساعت و در آخر هفته‌ها حدود شش ساعت را صرف استفاده از تلفن همراه، تبلت یا تماشای تلویزیون می‌کنند؛ حدود یک ساعت بیشتر از آنچه والدین تخمین زده‌اند.

پژوهشگران میان زمان بالای استفاده از صفحهٔ نمایش و مشکلاتی مانند سردرد، اختلال خواب و دشواری در تمرکز ارتباط‌هایی یافته‌اند. با این حال، در گزارش تأکید شده که این نتایج نباید به‌عنوان اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی میان استفاده از صفحهٔ نمایش و مشکلات سلامت روان تلقی شود.

همچنین اشاره شده که نوجوانانی که از قبل با مشکلاتی مواجه‌اند، ممکن است بیشتر به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدئویی روی بیاورند.

این یافته‌ها هم‌زمان با پایان کار یک گروه کارشناسی منصوب از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده است. انتظار می‌رود این گروه در ۱۳ ژوئیه توصیه‌های خود را به اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ارائه کند، از جمله این‌که آیا باید محدودیت‌هایی یا حتی ممنوعیتی برای استفادهٔ کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود یا نه.

هرگونه مقررات سراسری در اتحادیهٔ اروپا دربارهٔ احراز سن کاربران در حوزهٔ اختیارات کمیسیون قرار می‌گیرد و می‌تواند اختیارات کشورهای عضو برای اعمال الزامات اضافی بر پلتفرم‌های بزرگ آنلاین را محدود کند.