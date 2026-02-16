جسد دانا ایدن، تهیهکنندهٔ سریال اسرائیلی معروف «تهران»، در هتلی در شهر آتن، پایتخت یونان، پیدا شد.
جسد خانم ایدن که برای ساخت فصل چهارم این سریال به یونان رفته بود در آخرین ساعات روز یکشنبه یافت شده است.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه، ۲۷ بهمنماه، به نقل از سخنگوی پلیس در یونان نوشت که تمام نشانهها «حکایت از خودکشی دارد».
در گزارشهای اولیه گفته شده بود که تحقیقات برای بررسی علت مرگ این تهیهکننده ۵۲ ساله در حال انجام است.
از آنجا که در تحقیقات اولیه کبودیهای مشکوکی روی گردن دانا ایدن پیدا شده بود، مقامات احتمال قتل را هم تحت بررسی داشتند.
با این حال خبرگزاری رویترز ساعاتی بعد نوشت که در صحنه کشف جسد، قرص هم پیدا شده و اکنون بر اساس شواهد و مدارک موجود از جمله دوربینهای مداربسته هتل، پلیس یونان این واقعه را خودکشی در نظر گرفته است.
در همین حال، پیشتر یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی به روزنامه «هاآرتص» گفته بود که ارتش اسرائیل احتمال دخالت حکومت ایران در این اتفاق را نیز در دست بررسی دارد.
همزمان کمپانی فیلمسازی خانم ایدن در بیانیهای که روز دوشنبه منتشر شد تأکید کرده است که تمام اخبار حاکی از اقدام جنایتکارانه یا ارتباط مرگ او با ملیتش «بی پایه و اساس» است.
سریال جاسوسی «تهران» از پربینندهترین سریالهای اسرائیلی در سالهای اخیر است. داستان این مجموعه تلویزیونی دربارهٔ فرستادن یک دختر اسرائیلی به ایران برای خرابکاری در برنامه هستهای تهران است.
این مجموعه تلویزیونی در سال ۲۰۲۱ در آمریکا جایزه اِمی بهترین مجموعه درام را کسب کرد.
ساخت فصل چهارم این سریال با حمله گروه افراطی حماس در اکتبر ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل به تعویق افتاده بود.