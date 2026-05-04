سه مسافر یک کشتی کروز در پی شیوع مشکوک ویروس «هانتا» جان باختند

مقامات و گزارشهای رسانهای روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کردند که پس از شیوع مشکوک ویروس «هانتا» در یک کشتی کروز متعلق به یک شرکت مستقر در هلند، سه نفر جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر بیمار شدهاند.
هانتا، ویروسی است که از جوندگان منتقل شده و میتواند باعث بیماری تنفسی کشنده شود.
شرکت هلندی «اوشنواید اکسپدیشنز» در بیانیهای اعلام کرد که در حال مدیریت «یک وضعیت پزشکی جدی» در کشتی اکتشافی قطبی خود در نزدیکی کیپورد (کشوری جزیرهای در اقیانوس اطلس در غرب آفریقا) است.
بر اساس گزارشها، این کشتی حدود سه هفته پیش با حدود ۱۵۰ مسافر از آرژانتین حرکت کرده و در مسیر خود به سمت کیپورد، در قطب جنوب و چند نقطه دیگر توقف داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه هلند تأیید کرد که دو مسافر هلندی جان باختهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که یکی از بیماران در بخش مراقبتهای ویژه در آفریقای جنوبی بستری است.
شبکه اسکاینیوز نیز به نقل از وزارت بهداشت آفریقای جنوبی گزارش داد که این بیمار تبعه بریتانیاست.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در حال بررسی این شیوع است و افزود آزمایشهای آزمایشگاهی وجود ویروس هانتا را در یکی از شش نفر تأیید کرده است.
شرکت اوشنواید اکسپدیشنز اعلام کرد که مقامات کیپورد اجازه پیاده شدن مسافرانی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند را ندادهاند و مقامات هلندی در تلاشاند بازگرداندن دو مسافر دارای علائم و همچنین انتقال پیکر یکی از جانباختگان را سازماندهی کنند.
ویروس هانتا زمانی میتواند منتقل شود که فضولات و ادرار جوندگان در هوا پخش شود، مانند زمانی که افراد انبارها یا فضاهایی را که موشها در آن زندگی کردهاند جارو میکنند.
این ویروس معمولاً یک تا هشت هفته پس از مواجهه، با علائمی شبیه آنفلوآنزا مانند خستگی و تب آغاز میشود. سخنگوی مؤسسه ملی بهداشت عمومی و محیط زیست هلند که در رسیدگی به این شیوع کمک میکند، گفت منبع آن مشخص نیست.
او گفت: «برای مثال میتوان تصور کرد که موشها در داخل کشتی ویروس را منتقل کردهاند. اما احتمال دیگر این است که در جریان توقفی در جایی در آمریکای جنوبی، افراد مثلاً از طریق موشها آلوده شده و به این شکل بیمار شده باشند».
دنیل باوش، استاد مدعو در مؤسسه تحصیلات تکمیلی ژنو در سوئیس، گفت شواهدی از انتقال انسانبهانسان در مورد «ویروس آند»، گونهای از ویروس هانتا که در آرژانتین و شیلی یافت میشود، وجود دارد.
او افزود: «خبر خوب این است که این قرار نیست به یک شیوع گسترده تبدیل شود».
سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد که این ویروس در موارد نادری میتواند بین انسانها منتقل شود.
با این حال، هانس هنری پی. کلوگه، مدیر منطقهای اروپا در سازمان جهانی بهداشت، در بیانیهای گفت: «خطر برای عموم مردم همچنان پایین است. نیازی به نگرانی یا اعمال محدودیتهای سفر وجود ندارد».
بر اساس اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا، این بیماری میتواند به نارسایی قلب و ریه منجر شود، بهطوری که حدود ۴۰ درصد موارد به مرگ میانجامد.
درمان دارویی اختصاصی برای ویروس هانتا وجود ندارد و درمان عمدتاً حمایتی است، از جمله استفاده از دستگاههای تنفسی در موارد شدید.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: «این سازمان در حال تسهیل هماهنگی میان کشورهای عضو و اپراتور کشتی برای انتقال پزشکی دو مسافر دارای علائم است و همچنین ارزیابی کامل خطرات بهداشتی و ارائه حمایت به سایر مسافران حاضر در کشتی را انجام میدهد».