موشکهای تاماهاوک چه کاری میتوانند برای اوکراین انجام دهند؟
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز ششم اکتبر به خبرنگاران گفت که در مورد اجازه دادن به اوکراین برای دسترسی به موشکهای کروز تاماهاوک «تا حدی تصمیم خود را گرفته» است. اگر واشینگتن این سلاح پیشرفته را در اختیار اوکراین بگذارد، میتواند معادله نبرد میان مسکو و کییف را تغییر دهد. آخرین بار در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بود که ایالات متحده با دهها موشک تاماهاوک که از زیردریاییهای این کشور شلیک شد، دو سایت هستهای اصفهان و غنیسازی اورانیوم در نطنز را هدف قرار داد.