۷ اصابت یک تاماهاوک شلیک‌شده از زیردریایی در جریان آزمایشی در نوامبر ۱۹۹۸ به هدفی در جزیرهٔ سن‌کلمانته؛ محل آموزش و آزمایش سلاح‌های نیروی دریایی آمریکا در سواحل جنوب کالیفرنیا



گزارش شده است که در یک تماس تلفنی در اوایل ژوئیه، ترامپ از زلنسکی پرسیده است: «ولودیمیر، می‌تونی مسکو رو بزنی؟ […] پترزبورگ رو هم می‌تونی بزنی؟» گفته می‌شود رئیس‌جمهور اوکراین پاسخ داده: «قطعاً. اگر سلاح‌ها رو به ما بدهید، می‌تونیم.» در ششم اکتبر، ترامپ اعلام کرد که نزدیک است تصمیمی درباره دادن دسترسی کی‌یف به تاماهاوک‌ها بگیرد، اما به خبرنگاران گفت که می‌خواهد «چند سؤال بپرسد» درباره برنامه‌های اوکراین برای استفاده از این سلاح، و افزود: «من به‌دنبال تشدید آن جنگ نیستم.»