شبکه سیبیاس در آمریکا بامداد شنبه، دوم خردادماه، خبر داد که دولت دونالد ترامپ برای انجام دور تازهای از حملات علیه ایران آماده میشود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است.
با این حال در این خبر آمده است که تا بعدازظهر روز جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است.
همزمان یک خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسهای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است.
به نوشته این خبرنگار از کاخ سفید، ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد، و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
پیشتر اسماعیل بقایی که بهتازگی به عنوان سخنگوی هیئت مذاکرهکننده ایران انتخاب شده همین نکته را گفته بود: «اختلافنظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است که نمیشود گفت با چندبار رفتوآمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتماً به نتیجه برسیم.»
بقایی همچنین گزارشها درباره قریبالوقوع بودن توافق با آمریکا را رد کرد و اعلام کرد: «نمیتوانیم بگوییم ضرورتاً به جایی رسیدهایم که توافق نزدیک است.»
همزمان رسانههای حکومتی در ایران روز جمعه خبر تماس تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با دبیرکل سازمان ملل را منتشر کردند که در آن آمریکا را مسئول نرسیدن به توافق معرفی کرده است.
به نوشته خبرگزاری تسنیم به نقل از عباس عراقچی، او «بدعهدی آمریکا خصوصاً خیانتهای مکرر به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران به همراه موضعگیریهای ضدونقیض و زیادهخواهیهای مکرر» را «عامل اخلال» در مذاکراتی دانسته است که با میانجیگری پاکستان در حال انجام است.
اما خبر آماده شدن برای حملات تازه به ایران در حالی منتشر شده است که تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای رسیدن به توافق و جلوگیری از درگیریهای تازه بهویژه در منطقه خلیج فارس ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه نوشت که یک تیم مذاکرهکننده قطری در همین روز با «هماهنگی» ایالات متحده وارد تهران شده تا به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل مسائل باقیمانده «کمک کند».
همزمان خبرگزاری ایسنا از ورود فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران خبر داد. به نوشته برخی رسانهها، سفر منیر به تهران نشانه «پیشرفت» در مذاکرات است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز از برخی پیشرفتها در گفتوگوهای آمریکا و ایران خبر داده و در عین حال افزوده که هنوز توافق نهایی نشده است.
پاکستان از زمان برقراری آتشبس بعد از ۴۰ روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، در نقش میانجی ظاهر شده است و یک دور گفتوگو میان نمایندگان بلندپایه واشینگتن و تهران در پایتخت این کشور برگزار شد.
دونالد ترامپ دوشنبه هفته گذشته خبر داد که قرار بوده روز سهشنبه حملهای به ایران انجام شود، اما به درخواست سران عرب خلیج فارس دست نگه داشته است.
او شامگاه چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت، گفت حاضر است «چند روز» برای پاسخ تازه ایران به پیشنهاد واشینگتن دربارهٔ توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید «صد درصد درست» باشد. این «چند روز» به عنوان ضربالاجلی غیررسمی در این پایان هفته فرا رسیده است.