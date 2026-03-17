دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ اسفند در مورد آینده روابط دولت خود با کوبا نظراتی را بیان کرد.

در روزهای اخیر، این جزیرهٔ کمونیستی به دلیل قطعی کامل برق ناشی از تحریم نفتی فلج‌کنندهٔ واشینگتن، در تاریکی مطلق فرورفته است.

مقامات کمونیست هاوانا پس از نزدیک به هفت دهه مقابله با ایالات متحده، اکنون تحت فشار شدید دولت ترامپ قرار دارند.

ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «می‌دانید، من تمام عمرم دربارهٔ ایالات متحده و کوبا شنیده‌ام. این‌که ایالات متحده کی این کار را انجام می‌دهد؟»

ترامپ گفت: باور دارم که... افتخارِ گرفتنِ کوبا نصیب من خواهد شد. این افتخار بزرگی است. گرفتن کوبا به شکلی از اَشکال.»

او افزود: «چه آنجا را آزاد کنم، چه تصرفش کنم؛ حقیقت را بخواهید، فکر می‌کنم هر کاری بخواهم می‌توانم با آن انجام دهم. آن‌ها در حال حاضر کشور بسیار ضعیفی هستند.»

این یکی از صریح‌ترین تهدیدهای ترامپ تاکنون است و زمانی مطرح می‌شود که این جزیرهٔ کارائیب با ۹.۶ میلیون نفر جمعیت، با یک قطعی برق گسترده دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اتحادیهٔ ملی برق کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این خاموشی در پی «توقف کامل شبکهٔ سراسری» رخ داده است و افزود که عملیات برای بازگرداندن جریان برق آغاز شده است.

سامانهٔ فرسودهٔ تولید برق کوبا از هم پاشیده است و قطعی‌های روزانهٔ برق تا ۲۰ ساعت در بخش‌هایی از این جزیره به امری عادی بدل شده است.

اما از زمان برکناری نیکولاس مادورو، متحد اصلی کوبا در ونزوئلا، توسط آمریکا در ۳ ژانویه، اقتصاد این جزیره به دلیل محاصره نفتی عملی ترامپ، بیش از پیش آسیب دیده است.

از ۹ ژانویه هیچ نفتی به این جزیره وارد نشده است که این موضوع علاوه بر آسیب به بخش نیرو، شرکت‌های هواپیمایی را نیز مجبور به کاهش پروازها به مقصد کوبا کرده است؛ اتفاقی که ضربه‌ای مهلک به صنعت حیاتی گردشگری محسوب می‌شود.

یک مقام بلندپایهٔ اقتصادی در کوبا روز دوشنبه برای کاهش فشارهای اقتصادی و پاسخ به خواسته‌های آمریکا اعلام کرد که از این پس تبعیدیان کوبایی می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و مالک کسب‌وکار باشند.

اسکار پرز اولیوا، وزیر بازرگانی خارجی و معاون نخست‌وزیر، به شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز گفت: «کوبا برای داشتن روابط تجاری روان با شرکت‌های آمریکایی و همچنین کوبایی‌های مقیم ایالات متحده و نوادگانشان آغوش باز کرده است.»

روزنامه نیویورک تایمز نیز روز دوشنبه با تکیه بر منابع ناشناس گزارش داد که مقامات دولت ترامپ به مقامات کوبایی سیگنال داده‌اند که ایالات متحده خواهان برکناری میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور این کشور، از قدرت است.

این گزارش هنوز از سوی منابع دیگری تأیید نشده است.

ناآرامی‌های مردمی

خاموشی‌ها و همچنین کمبود همیشگی غذا، دارو و سایر اقلام ضروری، به نارضایتی‌ها در کوبا دامن زده است. در رویدادی خشونت‌آمیز و کم‌سابقه، تظاهرکنندگان در آخر هفته گذشته به یکی از دفاتر استانی حزب کمونیست کوبا حمله کردند.

این اتفاق بخشی از روند جدید اعتراضات است که در آن مردم شب‌ها بر قابلمه‌ها و تشت‌ها می‌کوبند و گاه فریاد «آزادی» سر می‌دهند.

رئیس منطقه‌ای حزب به روزنامهٔ دولتی اینوازور گفت که پس از حمله به دفتر حزب در شهر مورون، در شرق هاوانا با حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت، چهارده نفر بازداشت شده‌اند.

این خشونت‌ها باعث شد دیاز کانل در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس به «نارضایتی مردم از خاموشی‌های طولانی‌مدت»، از جمله قطعی بزرگ برق در اوایل مارس، اذعان کند.

دولت همچنین به دلیل کمبود سوخت، فروش بنزین و برخی خدمات بیمارستانی را سهمیه‌بندی کرده است.

دیاز کانل هفتهٔ گذشته تأیید کرد که دولتش گفتگوهایی با ایالات متحده داشته است.

ترامپ مدعی شده است که محاصره سوختی، پاسخی به «تهدید فوق‌العاده‌ای» است که کوبا برای ایالات متحده ایجاد کرده است.

ترامپ روز یکشنبه گفت که کوبا خواهان «توافق» است و این اتفاق می‌تواند به زودی، پس از آنکه دولتش جنگ علیه جمهوری اسلامی در ایران را به پایان برساند، رخ دهد.

ترامپ در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم به زودی یا به توافق می‌رسیم یا هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم.»



