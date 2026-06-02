ترامپ رئیس ادارهٔ تأمین مالی مسکن را سرپرست مدیریت اطلاعات ملی آمریکا کرد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه ۱۲ خرداد بیل پولتی، مسئول نهاد فدرال ناظر بر بخش مسکن، را بهعنوان سرپرست مدیریت اطلاعات ملی ایالات متحده منصوب کرد.
ترامپ در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد که پولتی ۳۸ ساله همچنان مدیر ادارهٔ فدرال تأمین مالی مسکن و رئیس دو نهاد پشتیبان وام مسکن با حمایت دولت فدرال، یعنی «فَنی مِی» و «فردی مَک»، باقی خواهد ماند.
ترامپ در این پیام نوشت: «ویلیام تجربهای عمیق در مدیریت حساسترین امور آمریکا، سلامت و ثبات بازارها، و بیش از ۱۰ تریلیون دلار در فنی می و فردی مک دارد؛ رقمی که نسبت به تنها ۱۲ ماه پیش افزایش قابل توجهی نشان میدهد».
تولسی گابارد، نخستین مدیر اطلاعات ملی در دولت ترامپ، در ماه مه اعلام کرد که قصد دارد از این سمت کنارهگیری کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که او بهدلیل اختلاف با کاخ سفید از این سمت کنار گذاشته شد. خانم گابارد اما گفت استعفای او بهدلیل تشخیص اخیر سرطان همسرش بوده است.
پیشتر اختلاف دیدگاههایی بین رئیسجمهور ایالات متحده و تولسی گابارد، بهخصوص در قبال پروندهٔ ایران بروز کرده بود. دونالد ترامپ در فروردینماه هم اشاره کرده بود که از نظر او، تولسی گابارد در قبال برچیدهشدن بلندپروازیهای هستهای ایران، «موضع نرمتری» دارد.
خانم گابارد بیش از یک سال پیش، پنجم فروردینماه ۱۴۰۴، به کنگره گفته بود که ایران در حال ساخت سلاح هستهای نیست.
جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا از ۱۸ نهاد تشکیل شده است، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و آژانس امنیت ملی، که مأموریت گردآوری دادهها و اطلاعات درباره تهدیدهای امنیتی در داخل آمریکا و سراسر جهان را بر عهده دارند.
این مجموعه در ماههای اخیر بهدلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تلاشهای اخیر برای حمله به رئیسجمهور و مقامهای فدرال، و مجموعهای از درگیریهای نظامی در حال شکلگیری در آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری یافته است.