مدیر اطلاعات ملی آمریکا: حکومت ایران بر اثر جنگ ضعیف شده اما هنوز تهدید است

مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ اسفند گفت که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند تضعیف شده است، اما به نظر میرسد پابرجا است و توانایی تهدید کردن منافع ایالات متحده را دارد.
تولسی گابارد در سخنرانی ابتدایی خود در جلسه سالانه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا اعلام کرد: «به نظر میرسد حکومت ایران همچنان برقرار است، اما تا حد زیادی در نتیجه عملیات «خشم حماسی» تضعیف شده است.»
او افزود: «با این حال، ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان قادر به حمله به منافع آمریکا و متحدانش در خاورمیانه هستند و به این حملات ادامه میدهند. اگر یک رژیم خصمانه باقی بماند، تلاش خواهد کرد طی چند سال توان موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند.»
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی به روز نوزدهم رسیده که در نتیجه آن خسارتهایی در ایران، اسرائیل و شماری از کشورهای خلیج فارس به بار آمده و بازار انرژی در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز دچار تلاطم شده است.
قیمت جهانی نفت در نتیجه حمله روز چهارشنبه اسرائیل به تأسیسات گازی پارس جنوبی در عسلویه و سپس تهدید سپاه پاسداران به تلافی، بار دیگر اوج گرفت و به ۱۰۸ دلار رسید.
این در حالی است که دونالد ترامپ اعلام کرده ایالات متحده هنوز آماده پایان دادن به عملیات نظامی در ایران نیست، اما «در آیندهای بسیار نزدیک، عملاً از آن خارج خواهیم شد».
ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه برای غنیسازی اقدام نکرد
مدیر اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه که روسای سیآیای و افبیآی نیز در آن حاضر بودند همچنین گفت ایران در حال بازسازی ظرفیتهای غنیسازی هستهای خود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات آمریکا و اسرائیل در خرداد و تیر امسال نابود شده بود، نیست.
تولسی گابارد این نتیجهگیری را در گزارش مکتوبی به عنوان بخشی از ارزیابی سالانه تهدیدها ارائه کرد، اما هنگام سخنرانی در برابر سناتورها آن را تکرار نکرد.
او در این گزارش به کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «در نتیجه عملیات «چکش نیمهشب» برنامه غنیسازی هستهای ایران نابود شد. از آن زمان هیچ تلاشی برای بازسازی این ظرفیت انجام نشده است.»
این مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده همچنین اعلام کرد که ورودی تأسیسات زیرزمینی که بمباران شده، با سیمان مسدود و دفن شده است.
او افزود: «ما همچنان هرگونه نشانه اولیه دربارهٔ اینکه رهبری فعلی یا رهبری جدید در ایران چه موضعی در قبال صدور مجوز برای برنامه تسلیحات هستهای اتخاذ خواهد کرد را تحت نظر داریم.»
زمانی که یک سناتور دموکرات از او پرسید چرا این بخش از نتیجهگیری نهادهای اطلاعاتی را در جلسه علنی تکرار نکرد، خانم گابارد پاسخ داد که زمان کافی برای خواندن کامل گزارش در جلسه را نداشته است، اما این ارزیابی را رد نکرد.
دونالد ترامپ بارها گفته است که دستور آغاز حملات مشترک با اسرائیل به ایران در روز نهم اسفند را به دلیل وجود یک «تهدید فوری» از سوی ایران صادر کرده است.
او پس از بمباران بامداد یکم تیر اعلام کرده بود که ایالات متحده تأسیسات هستهای ایران را بهطور کامل نابود کرده است، اما در جریان جنگ اخیر گفته است که تهران تنها چند هفته با ساخت بمب هستهای فاصله داشته است؛ ادعایی که برخی ناظران با آن موافق نیستند.
نشست مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده در سنا، همچنین به استعفای روز سهشنبه یکی از دستیاران ارشد گابارد به دلیل جنگ نیز پرداخت.
جو کنت، که ریاست مرکز ملی مبارزه با تروریسم را بر عهده داشت، نخستین مقام ارشد در دولت دونالد ترامپ است که در اعتراض به جنگ ایران استعفا داد. دفتر مدیر اطلاعات ملی (DNI) بر این مرکز نظارت دارد.
جوزف کنت با انتشار بیانیهای نوشت: «پس از تعمق فراوان، به این نتیجه رسیده است که از مقامش در مرکز ملی ضد تروریسم بلافاصله کنارهگیری کند».
این نظامی کهنهکار، که خود در یازده عملیات جنگی کشورش حضور داشته، در نامهاش خطاب به رئیسجمهور ایالات متحده تأکید کرده که از نظر او، «هیچ تهدید فوری از سوی ایران متوجه آمریکا نبوده» و از این رو، «نمیتواند با وجدان آسوده» از این جنگ حمایت کند.
در مقابل، جان رتکلیف، رئیس سیآیای در جریان این نشست گفت که با کنت مخالف است: «به نظر من ایران برای مدت طولانی یک تهدید دائمی برای ایالات متحده بوده و در این مقطع نیز یک تهدید فوری محسوب میشد.»
به گزارش رویترز، ارزیابی تهدیدی که تولسی گابارد به این کمیته ارائه داد، ابهامها دربارهٔ برنامه هستهای ایران را افزایش داد.
اظهارات گروسی درباره تأسیسات غنیسازی ایران
در همین حال مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد از وضعیت تأسیسات جدید غنیسازی ایران در اصفهان که در یک مجتمع هستهای زیرزمینی قرار دارد اطلاعی ندارد.
رافائل گروسی که برای شرکت در یک کنفرانس و همچنین دیدار با مقامهای دولت دونالد ترامپ در واشینگتن حضور دارد، گفت: «این تأسیسات زیرزمینی است، ولی ما هنوز از آن بازدید نکردهایم.»
ایران خرداد ماه امسال این تأسیسات جدید را به نهاد ناظر هستهای سازمان ملل اطلاع داده بود.
مدیرکل آژانس گفت بازرسان این آژانس در همان ماه برای بازدید به اصفهان رفته بودند، اما در آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و پس از هدف قرار گرفتن مجتمع هستهای، مجبور شدند این بازدید را لغو کنند.
گروسی افزود به دلیل لغو این بازدید، آژانس نمیداند که این مکان فقط یک سالن خالی است یا دارای سکوهای بتنی برای نصب سانتریفیوژها (دستگاههای غنیسازی اورانیوم) است یا اینکه برخی سانتریفیوژها در آن نصب شدهاند.
او تأکید کرد: «پرسشهای زیادی وجود دارد که تنها زمانی روشن خواهد شد که بتوانیم دوباره به آنجا بازگردیم.»
در همین حال، ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که شامگاه سهشنبه یک پرتابه به منطقهای نزدیک نیروگاه هستهای بوشهر اصابت کرده است، اما هیچ خسارت یا تلفات جانی به دنبال نداشته است.
همچنین آژانس تأیید کرد که در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، ورودیهای تأسیسات زیرزمینی غنیسازی اورانیوم در نطنز که پیشتر نیز بمباران شده بود، مورد اصابت قرار گرفتهاند. این موضوع چهار روز بعد از آغاز جنگ جاری تأیید شده بود.