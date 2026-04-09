حملهٔ تند ترامپ به ناتو پس از دیدار با روته؛ «گرینلند را فراموش نکنید»

دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از دیداری پشت درهای بسته با مارک روته، دبیرکل پیمان ناتو، به این سازمان تاخت و بهنظر میرسد تهدیدهای خود را دربارهٔ گرینلند دوباره زنده کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، این دیدار در حالی انجام شد که انتظار میرفت در آن دربارهٔ احتمال خروج آمریکا از این بلوک امنیتی مهم گفتوگو شود.
خشم ترامپ از متحدان ناتو بهدلیل همراهی نکردن در جنگ او علیه ایران، این هراس را ایجاد کرده بود که وی بهدنبال خارج کردن ایالات متحده از این پیمان هشتادساله باشد. با این حال، او در اولین اظهارات خود پس از این نشست، صرفاً بر نارضایتیاش تأکید کرد.
او در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال نوشت: «وقتی به ناتو نیاز داشتیم، آنها آنجا نبودند و اگر دوباره هم به آنها نیاز داشته باشیم، نخواهند بود.» او بدون هیچ توضیح بیشتری افزود: «گرینلند را به یاد بیاورید، آن تکه یخ بزرگ که بد اداره میشود!!!»
پیش از آنکه ترامپ جنگ خود علیه ایران را آغاز کند، تهدید او برای تصاحب این جزیرهٔ پهناور قطبی از دانمارک، که متحد ناتو محسوب میشود، یکی از مسائل اصلی بود که این پیمان را برآشفته کرد.
روته، نخستوزیر سابق هلند که بهدلیل مهارتش در مکالمات آرام معروف شده است، از یک ورودی جانبی وارد جناح غربی کاخ سفید شد و دیدار آنها پشت درهای بسته برگزار گردید. روته بعدا در یک مصاحبه تلویزیونی با سیانان گفت: «این یک گفتوگوی بسیار صریح و گشادهرویانه بود.»
وقتی چندین بار از روته پرسیده شد که آیا ترامپ حرفی از خروج از این پیمان زده است یا خیر، او پاسخ مستقیمی نداد.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، پیش از این دیدار به خبرنگاران گفته بود که خروج احتمالی «چیزی است که رئیسجمهور دربارهٔ آن بحث کرده و فکر میکنم تا چند ساعت دیگر نیز با دبیرکل روته دربارهٔ آن گفتوگو خواهد کرد.»
در همین حال، والاستریت جورنال گزارش داد که ترامپ در مقابل بهدنبال «تنبیه» برخی از اعضای ناتو است که به عقیدهٔ او در طول درگیریها همکاری نکردهاند؛ او قصد دارد این کار را با خارج کردن نیروهای آمریکایی از کشورهای آنها انجام دهد.
برنامهای که والاستریت جورنال گزارش کرده، کمتر از تهدیدهای همیشگی ترامپ مبنی بر خروج کامل ایالات متحده از ناتو است؛ اقدامی که برای انجام آن به تأیید کنگره نیاز خواهد داشت.
دیدار ترامپ و روته یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده و ایران بر سر یک آتشبس دوهفتهای شکننده توافق کردند. رئیسجمهور آمریکا ناتو را بهدلیل خودداری از رهبری تلاشها برای باز کردن تنگهٔ راهبردی هرمز و محدود کردن نیروهای آمریکایی در استفادهٔ از پایگاههای مستقر در خاک خود، «ببر کاغذی» خوانده است.
ناتو از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در سال گذشته، با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است که شدیدترین آنها تهدید او برای تصاحب گرینلند بود.
در ماههای اخیر، او همچنین پشتیبانی از اوکراین را در جنگ علیه روسیه متوقف کرده و تهدید کرده است که اگر متحدان هزینههای دفاعی خود را افزایش ندهند، از آنها محافظت نخواهد کرد.