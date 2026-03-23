دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید گفت‌وگوهایی با ایران در جریان است که او آن را «سازنده» خواند و گفت از همین رو ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران را به پنج روز تغییر داده است. آیا اظهارات دونالد ترامپ نشانه‌‌ای از کاهش تنش است؟ صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا چقدر با بازشدن بازار بورس در صبح دوشنبه در نیویورک ارتباط دارد؟ از اساس منظور دونالد ترامپ از احتمال حمله به زیرساخت‌ها چیست؟ اگر گفت‌وگویی با تهران در جریان باشد، چه کسی یا کدام نهاد در ایران طرف گفت‌وگوست؟ بهنام طالب‌لو از مدیران ارشد «برنامه ایران در بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» در واشینگتن به این سوالات پاسخ می‌دهد.