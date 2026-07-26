کاخ سفید روز شنبه، سوم مردادماه، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را که از لغو دست‌کم موقتی طرح تشدید چشمگیر عملیات نظامی آمریکا علیه ایران خبر داده بود رد و تأکید کرد که دونالد ترامپ همچنان همه گزینه‌ها را حفظ کرده است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی خبر داد که در پی مخالفت دست‌کم دو نفر در حلقه مشاوران ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فعلا طرح جنگ بزرگ علیه ایران را در این مقطع کنار گذاشته است.

نیویورک تایمز یکی از دلایل این مخالفت و تصمیم متعاقبِ آن را نگرانی از خالی شدن انبار موشک‌های ضد حمله پاتریوت عنوان کرده بود که سنتکام به عنوان نیروی اصلی ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه در اختیار دارد.

در واکنش به این گزارش، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، بلافاصله به سایت فاکس‌نیوز گفت: «پرزیدنت ترامپ همواره تأکید کرده است که راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان [آمریکا] ادامه دهد، همه گزینه‌ها همچنان روی میز خواهد بود.»

او افزود که پس از «تحریم‌های موفقی که اقتصاد ایران را فلج کرده» و ۱۳ روز حملات پیاپی به اهداف نظامی در واکنش به «تجاوزهای مکرر» جمهوری اسلامی، بهتر است ایران برای دستیابی به توافق از راه مذاکره تلاش کند؛ «در غیر این صورت، می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»

استیون چونگ همین هشدار در مورد «روی میز بودن گزینه‌ها» را در گفت‌وگویی با نیویورک‌تایمز نیز بیان کرده و گفت که «عاقلانه است که ایران برای دستیابی به توافقی از راه مذاکره تلاش کند؛ وگرنه می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»

در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش و کشتی تجاری در بخش عمانی تنگه هرمز، ارتش آمریکا با دستور دونالد ترامپ به ۱۳ شب پیاپی حمله به مواضع عمدتا نظامی ایران بیشتر در جنوب کشور دست زد، حملاتی که در دو سه روز آخر با اظهار نظر ترامپ درباره احتمال یک حمله بزرگ به خاک ایران همراه شد.

این تهدید به نگرانی‌ها در داخل و خارج ایران از حمله زمینی دست‌کم محدودِ آمریکا به کشور دامن زد.

«نگرانی‌های» جی‌دی ونس و ژنرال مک‌کین

موضع‌گیری مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش به گزارش نیویورک تایمز بیان شد که نوشته بود آقای ترامپ، دست‌کم در شرایط کنونی، پس از هشدار مشاورانش درباره خطرات گسترش درگیری، اجرای یک کارزار نظامی وسیع‌تر علیه ایران را متوقف کرده است.

نیویورک تایمز و سی‌ان‌ان در گزارش‌هایی گفته بودند که «نگرانی» جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و پیامدهای گسترش جنگ به‌ویژه برای متحدان عرب آمریکا در منطقه، در تصمیم برای توقف موقت حملات آمریکا پس از ۱۳ شب بمباران نقش داشته است.

حکومت ایران در برابر حملات پیاپی آمریکا کشورهای عرب منطقه را موشک‌باران کرده و هر بار این اقدام را با وجود پایگاه‌های آمریکا در این کشورها توجیه کرده است.

به گفته منابع سی‌ان‌ان، ونس و کین در این باره روز جمعه در جلسه‌ای در کاخ سفید سخن گفته‌اند و ژنرال دن کین به‌طور مشخص درباره ذخایر مهمات آمریکا و دیگر پیامدهای منفی احتمالی ابراز نگرانی کرده است.

به گفته یکی از منابع این گزارش سی‌ان‌ان، کین به ترامپ اعلام کرده است ارتش آمریکا قادر است گزینه‌های موجود را اجرا کند و به موفقیت هم برسد، اما همزمان درباره پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است.

هر دو منبع گفتند نگرانی درباره ذخایر مهمات تنها یکی از چند موضوعی بود که در این نشست با ترامپ مطرح شد.

سی‌ان‌ان می‌نویسد هنوز مشخص نیست این نگرانی یا هشدارها درباره تشدید جنگ، علت اصلی توقف حملات شبانه پیاپی بوده است و یا اینکه این توقف ادامه خواهد یافت.

واکنش پنتاگون

در پی انتشار این گزارش از سی‌ان‌ان، شان پارنل، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است و هر آنچه را برای اجرای عملیات، در زمان و مکانی که رئیس‌جمهور تعیین کند، نیاز هست در اختیار دارد.»

او افزود: «ما در حوزه‌های مسئولیت فرماندهی‌های رزمی، چندین عملیات موفق را اجرا کرده‌ایم و در عین حال اطمینان حاصل کرده‌ایم که ارتش آمریکا از زرادخانه‌ای گسترده از توانمندی‌ها برای حفاظت از مردم و منافع ایالات متحده برخوردار است.»