متن کامل پیام رئیس جمهور ایالات متحده برای اعلام آغاز عملیات نظامی علیه ایران

رئیس‌جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای که در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، علیه ایران اعلام جنگ کرد. متن کامل این سخنان به شرح زیر است:

اندکی پیش، نیروهای نظامی ایالات متحده عملیات بزرگ رزمی را در ایران آغاز کردند. هدف ما دفاع از مردم آمریکا با از میان بردن تهدیدهای قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران است؛ گروهی خشن از افرادی بسیار سرسخت و هولناک.

فعالیت‌های تهدیدآمیز این رژیم مستقیماً ایالات متحده، نیروهای ما، پایگاه‌های ما در خارج از کشور و متحدان‌مان در سراسر جهان را در معرض خطر قرار می‌دهد. به مدت ۴۷ سال، رژیم ایران شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده و کارزاری بی‌پایان از خونریزی و کشتار جمعی به راه انداخته و ایالات متحده، نیروهای ما و مردم بی‌گناه در بسیاری از کشورها را هدف قرار داده است.

از نخستین اقدامات این رژیم، حمایت از تصرف خشونت‌بار سفارت آمریکا در تهران بود که ده‌ها گروگان آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز در بازداشت نگه داشت. در سال ۱۹۸۳، نیروهای نیابتی ایران بمب‌گذاری در پادگان تفنگداران دریایی در بیروت را انجام دادند که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید.

در سال ۲۰۰۰، آن‌ها از حمله به ناوشکن «یو‌اس‌اس کول» آگاه بودند و احتمالاً در آن دخیل بودند. افراد بسیاری کشته شدند. نیروهای ایرانی در عراق صدها نظامی آمریکایی را کشتند یا مجروح و معلول کردند. نیروهای نیابتی رژیم در سال‌های اخیر نیز حملات بی‌شماری علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه و همچنین علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا و کشتی‌های تجاری در مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی انجام داده‌اند.

این‌ها تروریسم در مقیاس انبوه بوده است و ما دیگر آن را تحمل نخواهیم کرد. از لبنان تا یمن و از سوریه تا عراق، این رژیم شبه‌نظامیان تروریستی را مسلح کرده، آموزش داده و تأمین مالی کرده که زمین را با خون و اجساد آغشته کرده‌اند.

و این نیروی نیابتی ایران، حماس، بود که حملات هولناک هفتم اکتبر به اسرائیل را آغاز کرد و بیش از هزار فرد بی‌گناه، از جمله ۴۶ آمریکایی، را قتل‌عام کرد و ۱۲ شهروند ما را به گروگان گرفت. این اقدام وحشیانه بود؛ چیزی که جهان پیش از آن هرگز مشابهش را ندیده بود.

ایران بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان است و همین اواخر ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را در خیابان‌ها، زمانی که در حال اعتراض بودند، کشت. همواره سیاست ایالات متحده، به‌ویژه دولت من، این بوده است که این رژیم تروریستی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. دوباره می‌گویم: آن‌ها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.

به همین دلیل بود که در عملیات «چکش نیمه‌شب» در ماه ژوئن گذشته، ما برنامه هسته‌ای رژیم را در فردو، نطنز و اصفهان نابود کردیم. پس از آن حمله، به آن‌ها هشدار دادیم که هرگز پیگیری شرورانه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر نگیرند. بارها تلاش کردیم به توافق برسیم. تلاش کردیم. آن‌ها می‌خواستند توافق کنند، نمی‌خواستند توافق کنند، دوباره می‌خواستند، نمی‌خواستند، نمی‌دانستند چه می‌گذرد. آن‌ها فقط می‌خواستند شرارت کنند.

اما ایران، همان‌گونه که دهه‌هاست انجام داده، باز هم نپذیرفت. آن‌ها هر فرصت برای کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را رد کردند و ما دیگر نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. در عوض، آن‌ها کوشیدند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند و به توسعه موشک‌های دوربرد ادامه دهند؛ موشک‌هایی که اکنون می‌توانند دوستان و متحدان بسیار خوب ما در اروپا، نیروهای ما در خارج از کشور و به‌زودی حتی خاک آمریکا را تهدید کنند.

تصور کنید اگر این رژیم جسارت بیشتری پیدا می‌کرد و واقعاً به سلاح هسته‌ای مجهز می‌شد تا پیام خود را با آن منتقل کند، چه می‌شد.

به این دلایل، نیروهای نظامی ایالات متحده عملیاتی گسترده و در حال اجرا را برای جلوگیری از تهدید این دیکتاتوری بسیار شرور و تندرو علیه آمریکا و منافع اساسی امنیت ملی ما آغاز کرده‌اند. ما موشک‌های آن‌ها را نابود خواهیم کرد و صنعت موشکی‌شان را با خاک یکسان خواهیم کرد؛ بار دیگر به‌طور کامل منهدم خواهد شد. ما نیروی دریایی آن‌ها را از میان خواهیم برد. اطمینان خواهیم داد که نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه دیگر نتوانند منطقه یا جهان را بی‌ثبات کنند، به نیروهای ما حمله کنند یا از بمب‌های کنار جاده‌ای، که گاهی «آی‌ئی‌دی» نامیده می‌شوند، برای مجروح کردن شدید و کشتن هزاران نفر، از جمله بسیاری از آمریکایی‌ها، استفاده کنند.

و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. پیام بسیار ساده است: آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. این رژیم به‌زودی خواهد آموخت که هیچ‌کس نباید قدرت و توان نیروهای مسلح ایالات متحده را به چالش بکشد. من در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ام ارتش ما را ساختم و بازسازی کردم.

و هیچ نیروی نظامی‌ای در روی زمین حتی نزدیک به قدرت، توان و پیشرفتگی آن نیست. دولت من همه گام‌های ممکن را برای به حداقل رساندن خطر علیه نیروهای آمریکایی در منطقه برداشته است. با این حال، و این سخن را به‌آسانی نمی‌گویم، رژیم ایران به‌دنبال کشتن است. ممکن است جان قهرمانان شجاع آمریکایی از دست برود و ما تلفات داشته باشیم؛ این در جنگ‌ها رخ می‌دهد. اما ما این کار را برای اکنون انجام نمی‌دهیم، برای آینده انجام می‌دهیم و این مأموریتی شریف است.

برای تک‌تک نیروهای نظامی دعا می‌کنیم که بی‌چشمداشت جان خود را به خطر می‌اندازند تا اطمینان یابند آمریکایی‌ها و فرزندان‌مان هرگز از سوی ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای تهدید نشوند. از خداوند می‌خواهیم همه قهرمانان ما را که در معرض خطرند محافظت کند. و اطمینان داریم که با یاری او، زنان و مردان نیروهای مسلح پیروز خواهند شد.

ما بهترین‌ها را در جهان داریم و آن‌ها پیروز خواهند شد.

به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه نیروهای پلیس می‌گویم: امشب باید سلاح‌های خود را زمین بگذارید و مصونیت کامل دریافت کنید. در غیر این صورت، با مرگ حتمی روبه‌رو خواهید شد. پس سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید. با شما منصفانه رفتار خواهد شد و مصونیت کامل خواهید داشت، یا با مرگ قطعی مواجه می‌شوید.

و در پایان، به مردم بزرگ و سرافراز ایران می‌گویم: امشب ساعت آزادی شما فرا رسیده است. در پناهگاه بمانید. از خانه‌های خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌ها همه‌جا فرو خواهد ریخت. هنگامی که ما کارمان را به پایان رساندیم، دولت خود را در دست بگیرید؛ این دولت از آنِ شما خواهد بود. احتمالاً این تنها فرصت شما برای نسل‌هاست.

سال‌های طولانی از آمریکا کمک خواستید، اما هرگز آن را دریافت نکردید. هیچ رئیس‌جمهوری حاضر نبود کاری را انجام دهد که من امشب انجام می‌دهم. اکنون رئیس‌جمهوری دارید که آنچه می‌خواهید به شما می‌دهد. پس ببینیم چگونه پاسخ می‌دهید. آمریکا با قدرتی قاطع و نیرویی ویرانگر از شما پشتیبانی می‌کند. اکنون زمان آن است که سرنوشت خود را در دست بگیرید و درهای آینده شکوفا و باشکوهی را که در دسترس شماست، باز کنید.

این لحظه اقدام است. اجازه ندهید از دست برود.

خداوند مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح آمریکا را حفظ کند. خداوند ایالات متحده آمریکا را حفظ کند. خداوند همه شما را حفظ کند. سپاسگزارم.