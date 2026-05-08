دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و پیت هگست، وزیر دفاع، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ده‌ها پرونده پیش‌تر محرمانه دربارهٔ مشاهده‌های ادعایی «یوفو»ها (اشیاء ناشناس پرنده) و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند تا آنچه را «شفافیتی بی‌سابقه» برای مردم آمریکا خواندند، فراهم کنند.

آقای ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت: «در حالی که دولت‌های قبلی در این موضوع شفاف عمل نکرده‌اند، اکنون با این اسناد و ویدیوهای جدید، مردم می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که “واقعاً چه خبر است؟ ” خوش بگذرانید و لذت ببرید!»

وزارت دفاع آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتشار این اسناد و تصاویرِ مدت‌ها مورد انتظار دربارهٔ «پدیده‌های ناشناس غیرعادی» با انتشارهای بعدی همراه خواهد شد، زیرا اسناد بیشتری از طبقه‌بندی محرمانه خارج می‌شوند.

پنتاگون همچنین گفت این اسناد با همکاری نهادهایی از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی، ناسا، اف‌بی‌آی و دفتر بررسی پدیده‌های ناشناس تهیه و از طبقه‌بندی خارج شده‌اند.

حدود ۱۷۰ پرونده منتشرشده شامل تصویری از «پدیده‌ای ناشناس» بود که در جریان مأموریت ماه‌نشین آپولو ۱۲ در سال ۱۹۶۹ از سطح ماه گرفته شده بود، و همچنین متن گفت‌وگوی خدمه آپولو ۱۷ که در سال ۱۹۷۲ اشیای ناشناسی را از روی ماه توصیف کرده بودند.

در متن گفت‌وگوی مأموریت آپولو ۱۷، رونالد اوانز، خلبان مأموریت، گزارش داده بود: «چند ذره یا تکه بسیار درخشان یا چیزی شبیه به آن را می‌بینیم که هنگام مانور دادن از کنار ما عبور می‌کنند.»

مرکز کنترل مأموریت پاسخ داده بود: «متوجه شدیم.»

هگست در بیانیه‌ای گفت: «این پرونده‌ها که پشت طبقه‌بندی‌های محرمانه پنهان شده بودند، مدت‌ها باعث گمانه‌زنی‌های موجه شده‌اند و وقت آن رسیده که مردم آمریکا خودشان آن‌ها را ببینند.»

انتشار این اسناد احتمالاً بحث‌های تازه‌ای دربارهٔ پنهان‌کاری دولت و احتمال وجود حیات در کیهان را دامن خواهد زد.

این اقدام با استقبال تیم برچت و آنا پائولینا لونا، دو نماینده آمریکایی که از حامیان خارج کردن پرونده‌های یوفو از محرمانگی هستند، روبه‌رو شد.

لونا گفت که بخش دیگری از این اسناد احتمالاً حدود ۳۰ روز دیگر منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی منتقدان افشای پرونده‌های یوفو را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات سیاسی دونالد ترامپ می‌دانند؛ از جمله کارزار نظامی آمریکا علیه ایران.