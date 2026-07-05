دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از حاضران در واشینگتن، اعلام کرد که سخنرانی خود به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را «هر طور شده» برگزار خواهد کرد.
دهها هزار نفر که در گرمترین روز چهارم ژوئیهٔ ثبتشده در پایتخت آمریکا در محوطه نشنالمال واشینگتن گرد آمده بودند، چند ساعت پیش از سخنرانی ترامپ به دلیل نزدیک شدن طوفان همراه با باران و رعد و برق، بنا به دستور مقامات از محل مراسم تخلیه شدند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که با وجود خروج بسیاری از حاضران، بخشی از جمعیت از ترک محل خودداری کردند یا کوشیدند دوباره به محوطه بازگردند و شعارهایی از جمله «ترامپ، ترامپ» سر دادند.
با وجود این وضعیت جوی، دونالد ترامپ با اشاره به مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت که طوفانها «برای هر مناسبتی خوشیمناند» و برنامه را «هیجانانگیزتر» میکنند.
او افزود: «مهم نیست اگر ساعت دو بامداد شود، منتظر میمانیم. من هر طور شده آنجا خواهم بود.» دقایقی بعد، یک مقام کاخ سفید و برگزارکنندگان مراسم «آزادی ۲۵۰» اعلام کردند سخنرانی ترامپ قرار است ساعت ۱۱ شب به وقت واشینگتن برگزار شود و پس از آن آتشبازی انجام گیرد.
پیشتر مأموران پلیس از مردم خواسته بودند محل را ترک کنند. در زمان آمادهسازی دوباره برای ورود جمعیت، نیروهای گارد ملی و مأموران سرویس مخفی نیز با افرادی که به موانع فشار میآوردند، درگیر شدند.
برنامه چهارم ژوئیه ترامپ شامل ساعتها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حالوهوای گردهمایی انتخاباتی و یک آتشبازی ۴۰ دقیقهای بود که برگزارکنندگان، آن را بزرگترین آتشبازی تاریخ آمریکا معرفی کردهاند.
دمای هوا در واشینگتن به ۳۹/۴ درجه سانتیگراد رسید که رکوردی بیسابقه برای چهارم ژوئیه در پایتخت آمریکا بود. سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد همزمان حدود ۱۶۰ میلیون نفر در این کشور زیر هشدارهای شدید آبوهوایی قرار داشتند.
گرما و طوفان همچنین برنامههای سنتی روز استقلال، از جمله رژهها، جشنهای خیابانی و آتشبازیها را در بخشهایی از شرق آمریکا مختل کرد. در نیویورک، آتشبازی زودتر از زمان برنامهریزیشده برگزار شد و در فیلادلفیا و بوستون نیز برخی مراسم به تخلیه کشیده شد.
ترامپ یک روز پیشتر در بنای یادبود کوه راشمور در داکوتای جنوبی سخنرانی کرده و گفته بود هویت آمریکا با «حملهای تازه» از سوی «رادیکالها و افراطیهای داخلی» روبهرو است. او بهویژه از آنچه «بازگشت تهدید کمونیسم» خواند انتقاد کرد.
پاپ لئو چهاردهم، نخستین پاپ آمریکایی کلیسای کاتولیک، در پیامی به مناسبت روز استقلال گفت رؤیای آمریکایی در نگاه او شامل «پذیرش، حفاظت و کمک به مهاجران» است؛ سخنی که در تضاد آشکار با سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ ارزیابی میشود.