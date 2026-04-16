رئیسجمهور ایالات متحده خبر داده است گفتوگوی مستقیم و سطح بالای اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه، ۲۷ فروردین، انجام میشود. همزمان نخستوزیر اسرائیل میگوید که حمله به مواضع حزبالله در لبنان ادامه خواهد یافت.
دونالد ترامپ چهارشنبهشب با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی خود نوشت: «در تلاشم که فضایی برای تنفس بین لبنان و اسرائیل ایجاد کنم. از آخرین باری که رهبران دو کشور صحبت کردهاند، زمان خیلی زیادی میگذرد؛ در حدود ۳۴ سال. فردا اتفاق میافتد. عالی!»
روز سهشنبه سفیران لبنان و اسرائیل به همراه سفیر آمریکا در لبنان و به میزبانی مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده در محل وزارت امور خارجه آمریکا در واشینگتن به گفتوگو نشستند.
کاخ سفید پس از این دیدار، از برنامهریزی برای مذاکرات مستقیم دو کشور خبر داده، اما گفته بود زمان و مکان این مذاکرات بعدا مشخص خواهد شد.
لبنان از سومین روز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران که روز ۹ اسفندماه سال گذشته شروع شد و بهدنبال حملات حزبالله به نواحی شمالی اسرائیل درگیر جنگ شد. از آن زمان نزدیک به دو هزار لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدهاند و نیروهای اسرائیلی در بخشهایی از لبنان پیشروی کردهاند.
حزبالله که از سوی ایالات متحده به طور کلی سازمانی تروریستی شناخته میشود، با مذاکرات لبنان و اسرائیل مخالفت کرده بود. این سازمان شامل دو بخش نظامی و سیاسی است و شاخۀ سیاسی آن در لبنان نفوذ زیادی داشته و حتی در پارلمان هم نماینده دارد. اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان تحت حمایت جمهوری اسلامی را تروریستی میشمارد.
ایران برقراری آتشبس کامل در لبنان، از جمله در قبال حزبالله را پیششرط مذاکره با آمریکا اعلام کرده بود. اسرائیل اما اصرار دارد که حاضر به توقف حملاتش به مواضع حزبالله نیست.
در همین زمینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که ارتش کشورش همچنان به حمله به مواضع حزبالله لبنان ادامه میدهد و در آستانه «تسلط کامل» بر بنت جبیل است.
اصرار نتانیاهو بر این موضع در حالی است که فشارها برای برقراری آتشبس میان اسرائیل و لبنان افزایش یافته و ایران میگوید انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا منوط به برقراری آتشبس در لبنان است.
نتانیاهو در یک پیام ویدئویی گفت که به ارتش دستور داده است تقویت منطقه امنیتی در جنوب لبنان را ادامه دهد.
ارتش اسرائیل نیروهایی را به جنوب اعزام کرده و اعلام کرده است که قصد دارد یک منطقه حائل ایجاد کند و کنترل سرزمینی را تا رودخانه لیتانی که حدود ۳۰ کیلومتر در شمال مرز اسرائیل به دریای مدیترانه میریزد حفظ کند.
ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت: «من دستور دادهام که کل منطقه جنوب لبنان تا رودخانه لیتانی به منطقه ممنوعه برای نیروهای حزبالله تبدیل شود.»
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر لزوم آتشبس کامل در لبنان و پایبندی ایالات متحده به آن تأکید کرد.
محمدباقر قالیباف با این ادعا که «محور مقاومت و ایران، چه در زمان جنگ و چه آتشبس، یک روح در دو بدن» هستند، آمریکا را از ادامۀ اشتباه «اول اسرائیل» برحذر داشته است.
جمهوری اسلامی پیش از مذاکرات اسلامآباد در ۲۲ و ۲۳ فروردین هم اجرای آتشبس کامل در لبنان، از جمله در قبال حزبالله را از پیششرطهای اصلی اعلام کرده بود. با این حال اسرائیل به این خواسته ایران اعتنایی نکرد و هیئت ایرانی هم در نهایت بدون رسیدن به شروط خود به گفتوگو نشستند.
این مذاکرات نتیجهای در پی نداشت و گزارشها حاکی از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات در روزهای آتی در یک هفتهٔ باقیمانده از آتشبس دوهفتهای میان ایران و آمریکا است.