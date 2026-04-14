نشست نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشینگتن؛ نعیم قاسم خواستار لغو مذاکرات شد

نمایندگان لبنان و اسرائیل قرار است سه‌شنبه ۲۵ فروردین در واشینگتن برای گفت‌وگو با میانجی‌گری آمریکا دربارهٔ پایان دادن به جنگ در لبنان دیدار کنند، اما چشم‌انداز دستیابی به توافق در جریان این مذاکرات مبهم است.

نعیم قاسم، رهبر حزب‌الله خواستار لغو این مذاکرات پیش از آغاز آن شده است. او این مذاکرات را «بی‌فایده» خوانده و افزوده که چنین تصمیمی نیازمند اجماع داخلی در لبنان است.

حزب‌الله که در حال نبرد با اسرائیل است، نیروی نیابتی مورد حمایت حکومت ایران در لبنان است که از سوی ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

پیشتر، ۲۲ فروردین، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز در پی فشار حزب‌الله، اعلام کرده بود که سفر خود به ایالات متحده را لغو کرده است.

لبنان ۱۱ اسفند پارسال، پس از حملهٔ حزب‌الله به اسرائیل، به جنگ گستردهٔ منطقه‌ای مرتبط با ایران کشیده شد.

از آن زمان، علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی، حملات اسرائیل، از جمله حمله‌ای بسیار سنگین به بیروت در ۱۹ فروردین، بیش از دو هزار نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. طی این مدت، نیروهای زمینی اسرائیل نیز به جنوب لبنان وارد شده‌اند.

در نشست سه‌شنبه که با میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برگزار می‌شود، سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن و نیز سفیر آمریکا در بیروت نیز شرکت خواهند داشت.

یک مقام وزارت خارجهٔ آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت‌های اسرائیل و لبنان در حال ورود به گفت‌وگوهای دیپلماتیک علنی، مستقیم و در سطح بالا هستند. این نخستین گفت‌وگو از این نوع از سال ۱۹۹۳ است که با میانجی‌گری ایالات متحده انجام می‌شود.»

او افزود: «این گفت‌وگو به بررسی ادامهٔ تعاملات دربارهٔ چگونگی تضمین امنیت بلندمدت مرز شمالی اسرائیل و حمایت از عزم دولت لبنان برای بازپس‌گیری کامل حاکمیت بر قلمرو خود [از حزب‌الله لبنان] خواهد پرداخت.»

با این حال، به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، دو طرف همچنان در مواضع خود کاملاً با یکدیگر در تضاد هستند.

شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، دوشنبه ۲۴ فروردین به خبرنگاران گفت: «این گفت‌وگو میان اسرائیل و لبنان... با هدف خلع‌سلاح سازمان تروریستی حزب‌الله، خارج کردن آن از لبنان و برقراری روابط صلح‌آمیز میان دو کشور انجام می‌شود.»

او افزود: «ما دربارهٔ آتش‌بس با حزب‌الله گفت‌وگو نخواهیم کرد، زیرا این گروه همچنان حملات کوری علیه اسرائیل و غیرنظامیان ما انجام می‌دهد.»

مقام دفاعی اسرائیل: «انتظارات پایین است»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شنبه ۲۲ فروردین گفت: «ما خواستار برچیده شدن سلاح‌های حزب‌الله هستیم و یک توافق صلح واقعی می‌خواهیم که برای نسل‌ها پایدار باشد.»

در لبنان، ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، روز دوشنبه گفت امیدوار است مذاکرات واشینگتن به «توافقی دربارهٔ آتش‌بس در لبنان، با هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل» منجر شود.

در همین حال، دیپلمات‌های آمریکایی در روزهای اخیر در موقعیت دشواری در قبال درگیری لبنان قرار گرفته‌اند، زیرا نگران‌اند این موضوع به مذاکرات با ایران آسیب بزند؛ مذاکراتی که در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین در پاکستان به نتیجهٔ ملموسی نرسید.

دولت دونالد ترامپ بر خلع‌سلاح حزب‌الله تأکید دارد، اما در عین حال بر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان و نیز حفظ حقوق اسرائیل پافشاری می‌کند؛ مواضعی که در ظاهر به‌سختی با هم قابل جمع هستند.

یک مقام پیشین دفاعی اسرائیل که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگاران گفت: «برای تصور این‌که مسائل میان اسرائیل و لبنان روز سه‌شنبه در واشینگتن حل شود، به میزان زیادی تخیل و خوش‌بینی نیاز است» و افزود: «انتظارات پایین است.»

او همچنین گفت: «رسیدن به هرگونه توافق بسیار دشوار خواهد بود و اسرائیل یک منطقهٔ حائل در شمال ایجاد خواهد کرد، بسیار شبیه آن‌چه در غزه داریم.»

بر اساس نظرسنجی مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل که نتایج آن روز دوشنبه منتشر شد، ۸۰ درصد از اسرائیلی‌های یهودی «معتقدند که اسرائیل باید به جنگ در لبنان علیه حزب‌الله ادامه دهد، صرف‌نظر از تحولات مربوط به ایران، حتی اگر این امر به تنش با دولت آمریکا منجر شود.»

حزب‌الله در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در واکنش به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در روز نخست عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند کشته شد، به اسرائیل حمله کرد.

اسرائیل نیز در پاسخ، حملات هوایی گسترده و مرگباری را در سراسر لبنان انجام داد و عملیات زمینی در جنوب این کشور را آغاز کرده است.