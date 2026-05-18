رئیسجمهور ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که «وقت زیادی ندارد» و اگر بهسرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکند، «چیزی از آن باقی نخواهد ماند».
دونالد ترامپ روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در پیام کوتاهی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «برای ایران، زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است!»
بعد از این پیام، او با انتشار چند تصویر مختلف گرافیکی که حاکی از هدف قرار دادن ایران و نیز آغاز دوباره جنگ با فشاردادن یک دکمه توسط او بود، تهدیدات خود علیه تهران را تکرار کرد.
ترامپ در یکی از این تصاویر بهطور ضمنی از ادامه جنگ علیه ایران دفاع کرد و با مقایسه طول چند جنگ مختلف از جمله جنگهای افغانستان، عراق و ویتنام، نوشت که حملات به ایران تنها شش هفته به طول انجامید.
تهدید به «ضربات شدیدتر»
دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام، در گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس تهدید خود را تکرار کرد و گفت: «زمان برای ایران در حال تمام شدن است». او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، «ضربات بسیار شدیدتری» دریافت خواهد کرد.
اکسیوس به نقل از رئیسجمهور آمریکا درباره ایران نوشت: «ما میخواهیم به توافق برسیم. آنها هنوز در جایگاهی که ما میخواهیم نیستند. یا باید به آنجا برسند، یا ضربه سختی خواهند خورد، و آنها چنین چیزی را نمیخواهند».
ترامپ افزود که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده «بسیار شدیدتر از قبل» به آن حمله خواهد کرد.
او با این حال از تعیین ضربالاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت رئیسجمهور آمریکا خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ است، اما رد بسیاری از خواستههای او از سوی ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای معنادار درباره برنامه هستهایش، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است.
دو مقام آمریکایی نیز گفتند که انتظار میرود آقای ترامپ روز سهشنبه جلسهای در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینههای اقدام نظامی را بررسی کند.
این موضعگیری در حالی انجام شده که اکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داده بود که رئیسجمهور ایالات متحده روز یکشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره ایران گفتوگو کرده است.
اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته که ترامپ روز شنبه در باشگاه گلف خود در ویرجینیا با اعضای تیم امنیت ملیاش شامل جیدی ونس معاون خود، استیو ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید در جریان مذاکره با ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه و جان رتکلیف رئیس سازمان سیآیای درباره ایران دیدار کرده است.
آقای ترامپ بعد از سفر به چین نیز تأکید کرده بود که تهران باید با واشینگتن به توافق برسد. او گفته بود: «من قرار نیست خیلی بیشتر صبر کنم. آنها باید توافق کنند».
این در حالی است که او هفته گذشته آخرین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا را «کاملاً غیر قابل قبول» خوانده و رد کرده بود.
آمریکا خواستار توقف غنیسازی اورانیوم و خروج ذخایر مواد هستهای از ایران است. در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی این درخواست را رد کردهاند.
مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیت مبهم باقی مانده و وزیر کشور پاکستان روز شنبه به تهران رفت تا بر اساس گزارشها این مذاکرات از سرگرفته شود.