دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند تأکید کرد که قصد ندارد نیروهای نظامی آمریکایی را به داخل ایران اعزام کند.
او در جریان دیدار با نخستوزیر ژاپن در کاخ سفید و در گفتوگو با خبرنگاران دربارهٔ جنگ با ایران این موضع را اعلام کرد.
آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی دربارهٔ احتمال اعزام نیروهای آمریکا به داخل ایران گفت: «نه، من نیروهای نظامی را به جایی اعزام نمیکنم. اگر هم میخواستم این کار را کنم، به شما نمیگفتم.»
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش نوشته بود که گزارشها حاکی است دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه و گسترش دامنه عملیات علیه ایران است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که به بنیامین نتانیاهو گفته است به تأسیسات انرژی ایران حمله نکند و افزود که نخستوزیر اسرائیل نیز با این موضوع موافقت کرده است.
او گفت: «به او گفتم «این کار را نکن»، و او هم این کار را نخواهد کرد.»
پس از حمله روز چهارشنبۀ اسرائیل به تأسیسات پارس جنوبی، ایران حملات موشکی و پهپادی بهشماری از تأسیسات انرژی در کشورهای خلیج فارس، از جمله تأسیسات گازی اصلی قطر انجام داد.
دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حمله به تأسیسات پارس جنوبی در ایران توسط اسرائیل انجام شده و ایالات متحده و قطر هیچ نقشی در آن نداشتهاند.
انتظار داشتم قیمت نفت بالاتر برود
رئیسجمهور ایالات متحده در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگاران گفت که انتظار داشته در پی آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و وقوع جنگ، قیمت نفت با جهش شدیدتری مواجه شود و اشاره کرد که تأثیر اقتصادی تاکنون محدودتر از آن چیزی بوده که او پیش از صدور دستور حملات آمریکا به ایران پیشبینی میکرد.
او گفت: «اگر این کار را انجام دهم، قیمت نفت بالا میرود و اقتصاد کمی افت میکند. فکر میکردم بدتر باشد، خیلی بدتر.»
او افزود: «در واقع فکر میکردم ممکن است خیلی بدتر شود. اما وضعیت بد نیست و بهزودی تمام خواهد شد.»
وقتی از او پرسیده شد آیا تحریمها علیه نفت ایران را لغو خواهد کرد، رئیسجمهور آمریکا پاسخ داد که هر کاری لازم باشد برای کمک به کاهش قیمتها انجام خواهد داد.
روز جمعه خبرگزاری فرانسه خبر داد که قیمت نفت خام روز جمعه بیش از دو درصد کاهش یافت.
این خبرگزاری افزود که این کاهش قیمت، پس از آن رخ داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران «بهشدت تضعیف شده» و اسرائیل از حملههای بیشتر به تأسیسات انرژی ایران خودداری خواهد کرد.
همچنین اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر خودداری اسرائیل از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران، به آرامتر شدن بازار کمک کرد.
با این حال، با ادامه جنگ در هفته چهارم و اختلال در تنگه هرمز، نگرانیها درباره بازار انرژی همچنان پابرجاست و قیمت نفت در محدوده حدود ۱۰۰ دلار باقی مانده است.
خبرگزاری رویترز هم گزارش میدهد که مقامهای نفتی عربستان سعودی پیشبینی کردهاند اگر اختلالات ناشی از جنگ ایران تا اواخر ماه آوریل ادامه یابد، قیمت نفت میتواند از هر بشکه ۱۸۰ دلار فراتر رود.
موضوع بودجه اضافی نظامی
خبرنگار سیبیاس نیوز از ترامپ پرسید: «اگر جنگ تقریباً تمام شده، چرا پنتاگون قرار است از کنگره ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کند؟»
رئیسجمهور آمریکا پاسخ داد: «ما به دلایل زیادی درخواست میکنیم، ورای آنچه که برای ایران است. دنیای بسیار بیثباتی است».
او افزود: «این بهای کمی است برای اینکه مطمئن شویم در بالاترین سطح باقی میمانیم».
وقتی از ترامپ پرسیده شد چرا پیش از آغاز جنگ با ایران با متحدان ایالات متحده هماهنگی نکرد، گفت: «ما به کسی دربارهاش چیزی نگفتیم. چه کسی بهتر از ژاپن دربارهٔ غافلگیری میداند؟ چرا دربارهٔ پرل هاربر به من چیزی نگفتید، خب؟»
رئیسجمهور آمریکا همچنین دربارهٔ وضعیت تمگه هرمز که بر اثر حملات ایران به کشتیها عملاً بسته شده است، گفت: ناتو نمیخواهد به ما برای دفاع از این تنگه کمک کند، در حالی که خودشان به آن نیاز دارند. اما حالا چون رویکرد من را دیدهاند، خیلی مهربانتر شدهاند. با این حال، از نظر من دیگر خیلی دیر شده است. بریتانیا حالا میخواهد ناوهای هواپیمابر بفرستد، و من گفتم من این ناوها را قبل از جنگ میخواستم، نه بعد از اینکه برنده جنگ شدهایم.
او در ادامه تأکید کرد: «دیگر تقریباً کسی [در ایران] نمانده که به سمتشان شلیک شود.»
سانه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، هم در این دیدار گفت که ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، و حملاتی که صورت گرفته است و همچنین بسته شدن تنگه هرمز را محکوم کرد.
اما او در عین حال گفت که به دنبال راهی برای پایان دادن به این درگیری است و «دستیابی به صلح و هماهنگی» را دنبال میکند.
بیانیه مشترک اروپا، ژاپن و کانادا درباره آمادگی برای تأمین امنیت تنگه هرمز
یک روز پس از این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، چند کشور اروپایی به همراه ژاپن و کانادا در بیانیهای مشترک اعلام کردند آمادهاند برای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مشارکت کنند و اقداماتی برای ثبات بازارهای انرژی انجام دهند.
در این بیانیه که از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن و کانادا منتشر شد، حملات اخیر ایران به کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، محکوم و نسبت به «بسته شدن عملی» تنگه هرمز ابراز نگرانی شده است.
این بیانیه مینویسد که «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب بهمنظور تضمین عبور امن از تنگه اعلام میکنیم و از تعهد کشورهایی که در حال انجام برنامهریزیهای مقدماتی هستند استقبال میکنیم. همچنین برای ارائه حمایت به کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، از جمله از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای مالی بینالمللی، همکاری خواهیم کرد.»
این کشورها از ایران خواستند فوراً حملات موشکی و پهپادی، مینگذاری و هرگونه اقدام برای مسدود کردن این گذرگاه حیاتی را متوقف کند و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.
در این بیانیه تأکید شده است که آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است و اختلال در جریان انرژی جهانی میتواند امنیت بینالمللی را تهدید کند. این کشورها همچنین از آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی نفت استقبال کرده و اعلام کردند برای افزایش تولید و حمایت از کشورهای آسیبپذیر همکاری خواهند کرد.