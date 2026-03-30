راهبرد ایالات متحده در آغاز دومین ماه جنگ در ایران چیست؟ چرا دونالد ترامپ از تغییر رژیم در ایران سخن می‌گوید در حالی‌که جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست؟ هدف آقای ترامپ از تایید نام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان طرف مذاکره در ایران چیست؟ و تهدید رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه همه ابعاد زیرساخت‌ها در ایران به چه معناست؟ شهرام خلدی تحلیلگر امور بین‌الملل در کانادا به این پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.