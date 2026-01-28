هشدار شدید ترامپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود

رئیسجمهور ایالات متحده روز چهارشنبه هشتم بهمن اعلام کرد که ناوگانی عظیم در حال حرکت به سوی ایران است و افزود که این ناوگان در صورت لزوم، آماده انجام مأموریت خود «با سرعت و خشونت» است.
دونالد ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که «این ناوگان با سرعت، قدرت فراوان، انگیزه و هدف مشخص پیش میرود. این ناوگان بزرگتر از ناوگانی است که به ونزوئلا اعزام شد و ناو هواپیمابر بزرگ آبراهام لینکلن در رأس آن قرار دارد».
او تأکید کرد: «همانند ماجرای ونزوئلا، این نیرو آماده، مایل و کاملاً قادر است که در صورت لزوم، مأموریت خود را با سرعت و خشونت انجام دهد».
رئیسجمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر «پای میز مذاکره بیاید» و دربارهٔ یک توافق منصفانه و عادلانه مذاکره کند، بدون سلاح هستهای، که به نفع همه طرفین باشد.
آقای ترامپ یادآور شد که زمان «در حال سپری شدن است» و «هر لحظه واقعاً حیاتی است!»
او تصریح کرد: «همانطور که قبلاً به ایران گفته بودم: توافق کنید! نکردند و نتیجهٔ آن “عملیات چکش نیمهشب” بود و ویرانی گستردهای در ایران بهبار آمد».
رئیسجمهور آمریکا هشدار داد که «حملهٔ بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود! نگذارید دوباره چنین چیزی اتفاق بیفتد».
ایالات متحده اول تیرماه امسال در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، به سه تأسیسات مهم هستهای ایران شامل نطنز، فردو و فرآوری اورانیوم اصفهان حمله کرد که به گفته آقای ترامپ، آنها را «مطلق و کامل نابود کرد».
در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانههای داخلی و بینالمللی تبدیل شده و دونالد ترامپ پیش از پست اخیر خود گفته بود «همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه میشود».
او افزوده بود: «امیدوارم به توافق برسند».
ساعتی بعد از اعلام موضع آقای ترامپ، وبسایت اکسیوس به نقل از مقامهای کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته و همچنان مایل است راهحل دیپلماتیک را بررسی کند.
یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «اگر ایران بخواهد گفتوگو کند، ما آماده تعامل هستیم.»
دونالد ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود از توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی خارج شد و تحریمهای شدیدی علیه تهران وضع کرد.
تحریمهای ایالات متحده و انزوای بینالمللی جمهوری اسلامی باعث فروپاشی اقتصاد ایران شده، بهطوری که در حال حاضر نرخ انواع ارزهای خارجی لحظهبهلحظه در حال افزایش است و قیمت انواع کالاهای اساسی به شدت گران شده است.
بحران اقتصادی ایران سبب شد که بازاریان تهران هفتم دی دست به اعتراض بزنند که بعد خیلی زود تغییر ماهیت داد و با گسترش به سراسر کشور، به بدترین بحران مشروعیت برای حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
معترضان در یک ماه گذشته خواستار سرنگونی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و نظام حاکم شدهاند.
آقای ترامپ در جریان ناآرامیهای ایران از معترضان خواست که به اعتراض ادامه دهند و گفت که «کمک در راه است». با این حال، اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبهرو شد و اکنون تا حدودی فروکش کرده است.
واکنش ایران به تهدید ترامپ
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در واکنش به اظهارات رئیسجمهور ایالات متحده، برای گفتوگو اعلام آمادگی و در عین حال تهدید به پاسخ کرد.
در بیانیهای که این نمایندگی در شبکه ایکس منتشر کرد، آمده است: «ایران آماده گفتوگو بر پایه احترام و منافع متقابل است، اما اگر تحت فشار قرار گیرد، از خود دفاع خواهد کرد و پاسخی خواهد داد که هرگز پیش از این دیده نشده است.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیشتر اعلام کرد تماسی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، نداشته و جمهوری اسلامی تقاضایی برای مذاکره نداشته است.
عباس عراقچی در حاشیه نشست هیئت دولت در عین حال افزود: «البته کشورهایی بهعنوان واسطه در حال تلاش و رایزنی [برای مذاکره با آمریکا] هستند که با آنها در تماس هستیم».
وزارت خارجه مصر روز چهارشنبه از گفتوگوی تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود و همچنین استیو ویتکاف خبر داد.
جزئیات این گفتوگوها منتشر نشده اما مصر اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور در این تماسها بر ضرورت افزایش تلاشها با هدف کاهش تنش و همکاری برای برقراری آرامش و جلوگیری از کشیده شدن منطقه به بیثباتی تأکید کرد.
در تازهترین تحولات دیپلماتیک، رسانههای ایران از گفتگوی احمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، «درباره راهحلهای دیپلماتیک برای شرایط منطقه» خبر داد.