ترامپ: به پاسخ قاطع اعتقاد دارم، اما احتمالاً همچنان با ایران توافقی خواهیم داشت

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حالی که از حملات نظامی تازه کشورش علیه ایران دفاع کرد و گفت «به پاسخ قاطع اعتقاد دارم»، همزمان تأکید کرد که واشینگتن و تهران به یک توافق «بسیار خوب» نزدیک بودهاند و این توافق احتمالاً همچنان قابل دستیابی است.
ترامپ روز سهشنبه ۱۹ خرداد در گفتوگو با شبکه خبری ایبیسی، ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، گفت: «فکر میکنم پاسخ دادن بسیار مهم است. آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم.»
او افزود: «من همیشه در طول زندگیام به پاسخ قاطع اعتقاد داشتهام. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین حملات انجامشده را «بسیار قوی و قدرتمند» توصیف کرد و گفت این عملیات پاسخی به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بوده است.
ترامپ ساعاتی پیش از آن نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال تأیید کرده بود که یک فروند بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشتزنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون شده است. او نوشت که دو خلبان این بالگرد سالم نجات یافتهاند، اما ایالات متحده «ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد».
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد بالگرد اِیاچ۶۴ این کشور شامگاه دوشنبه در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرده است.
رسانههای آمریکایی به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادهاند که برخورد یک پهپاد ایرانی، احتمالاً از نوع شاهد، عامل سقوط این بالگرد بوده است، هرچند تحقیقات درباره عمدی یا غیرعمدی بودن این حادثه همچنان ادامه دارد.
همزمان، سنتکام بامداد چهارشنبه اعلام کرد عملیات تلافیجویانه خود را به پایان رسانده است. به گزارش رسانههای داخلی ایران، این حملات در جاسک، بندرعباس، سیریک و قشم، همگی در استان هرمزگان، صورت گرفته است.
یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفت در این حملات ۲۰ هدف در داخل ایران مورد حمله قرار گرفت.
به گفته مقامهای آمریکایی، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و مراکز راداری در نزدیکی تنگه هرمز از جمله اهداف این عملیات بودند.
با وجود اعلام پایان عملیات، یک مقام آمریکایی گفته است که وضعیت همچنان «فعال» باقی مانده و نیروهای آمریکایی در صورت هرگونه اقدام تلافیجویانه از سوی ایران آماده پاسخ هستند.
در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به حملات آمریکا برخی اهداف این کشور در منطقه، از جمله ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، را هدف قرار داده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی آمریکا یا منابع مستقل تأیید نشده است.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: حملات، هدفمند و متناسب است
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به حملات هوایی شامگاه سهشنبه و بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد به مناطقی در جنوب ایران، آن را «هدفمند»، «متناسب» و «ماهیتاً دفاعی» توصیف کرد.
جانسون گفت پیشتر چندین ساعت را در اتاق وضعیت کاخ سفید همراه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر دفاع، به بحث درباره جنگ با ایران و دیگر مسائل اختصاص داده است. او افزود: «متأسفیم که انجام چنین اقدامی ضروری شده است.»
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت: «اما پس از آنکه ایران به داراییها و نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کرد، نمیتوانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.»
سازمان ملل فرستاده ویژه خود را برای گفتوگو درباره ایران به واشینگتن اعزام کرد
سازمان ملل متحد همزمان با ادامه گفتوگوها میان آمریکا و ایران، فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه را به واشینگتن اعزام کرده است.
فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل، به خبرنگاران گفت ژان آرنو، فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور مناقشه خاورمیانه و پیامدهای آن، در پایتخت آمریکا با مقامهای دولتی و دیگر طرفها دیدار و گفتوگو میکند.
به گفته او، این سفر بخشی از «رایزنیهای مستمر» آرنو است که از جمله در چارچوب مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان انجام میشود.
سخنگوی سازمان ملل افزود آرنو همچنین برای حمایت از تلاشهای منطقهای با هدف پیشبرد روابطی مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و امنیت متقابل فعالیت میکند.
ژان آرنو از زمان انتصاب به این سمت در ماه مارس، با مقامهای ایرانی نیز دیدار کرده و در گفتوگوهای با میانجیگری پاکستان در اسلامآباد حضور داشته است.