یک مقام دولت هند روز شنبه ۲۳ اسفند خبر داد که دو کشتی حامل ال‌پی‌جی در اختیار این کشور از تنگهٔ هرمز عبور کردند. تهران نیز تأیید کرد اجازه عبور چند کشتی هندی از تنگه هرمز را صادر کرده است.

راجش کومار سینها، دبیر ویژه در وزارت کشتیرانی هند، در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت دو کشتی هندی به نام‌های «شیوالیک» و «ناندا دوی» که توسط شرکت ایندین اویل کورپوریشن اجاره شده‌اند، با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و در روزهای آینده به بنادر غربی هند خواهند رسید.

به گفته او، این دو کشتی بیش از ۹۲ هزار تُن متریک ال‌پی‌جی حمل می‌کنند.

او همچنین اعلام کرد کشتی‌های متوقف‌شده هندی در غرب تنگه هرمز شامل چهار نفتکش حامل نفت خام، شش کشتی حامل گاز مایع نفتی (ال‌پی‌جی) و یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) هستند.

سخنگوی وزارت خارجه هند در این کنفرانس خبری خواستار عبور امن برای ۲۲ کشتی خود شد که در غرب تنگه هرمز متوقف شده‌اند.

راندیر جیسوال گفت هند با همه طرف‌های اصلی در خاورمیانه از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در تماس بوده است تا اولویت‌های خود، به‌ویژه در زمینه امنیت انرژی را منتقل کند.

محمد فتحعلی، سفیر ایران در هند، نیز تأیید کرد که جمهوری اسلامی به برخی کشتی‌های هندی اجازه داده از تنگه هرمز عبور کنند.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به «منافع مشترک» تهران و دهلی نو گفت: «به کشتی‌های هند اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهيم.»

با آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن چند کشتی و نفتکش، باعث شده‌اند که جریان تجارت دریایی در تنگه هرمز تا حدی زیادی متوقف شود.

این آبراه استراتژیک در امتداد سواحل ایران قرار دارد و حدود ۲۰ درصد از نفت جهان و گاز طبیعی مایع که از طریق دریا حمل می‌شود از آن عبور می‌کند.

اقدام جمهوری اسلامی ایران باعث شده هند با شدیدترین بحران گاز در چند دهه اخیر روبه‌رو شود و دولت هند برای جلوگیری از کمبود گاز خانگی، عرضه گاز به صنایع را کاهش داده است.

از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد هند سه نفتکش‌ ایرانی توقیف شده پیش از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل را آزاد کرده و در مقابل تهران اجازه عبور دو کشتی هندی را صادر کرده است.

این خبر توسط مقام‌های رسمی در ایران و هند تأیید نشده است.

گارد ساحلی هند روز ۲۰ بهمن اعلام کرد که سه نفتکش مرتبط با «یک شبکهٔ بین‌المللی قاچاق نفت» را در جریان عملیاتی در دریای عرب توقیف کرد. شرکت ردیابی کشتیرانی «تانکر ترکرز» هم خبر داد که هر سه شناور توقیف‌شده مشمول تحریم‌های آمریکا هستند.

سخنگوی وزارت خارجه هند روز یکشنبه همچنین گفت که هند در حال تلاش برای ایجاد اجماع میان اعضای گروه بریکس دربارهٔ موضعی مشترک در قبال درگیری خاورمیانه است.

در حال حاضر هند ریاست دوره‌ای گروه بریکس را بر عهده دارد. این گروه در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود و بعدها ایران و چند کشور دیگر نیز به آن اضافه شده‌اند.