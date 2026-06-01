معین خزائلی: با منزوی کردن تهران، شاید تغییر در زمینه حقوق بشر ممکن باشد
روز دوشنبه یازدهم خرداد نام مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی به فهرست بلند اعدامشدگان هفتههای اخیر اضافه شد. دو تن که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و با اتهاماتی چون «آتشزدن مسجد»، «لیدری کودتا»، «تخریب اموال عمومی» و «مسدودسازی خیابانها» در ارتباط با پرونده مسجد جعفری در محله کوی نصر به اعدام محکوم شدند. ارزیابی معین خزائلی، کارشناس حقوقی در سوئد را درباره دلایل ادامه استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بشنوید.
از همین مجموعه
-
-
-
خرداد ۱۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۱۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۱۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۱۰, ۱۴۰۵
پایان ترس از شیمیدرمانی؛ درمان سرطان به کدام سو میرود؟